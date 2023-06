Gf Vip, Giulia Salemi y Pierpaolo Pretelli rompieron el silencio

Ha sido un año lleno de compromisos laborales para Giulia Salemi.

La influencer de raíces persas tras acabar tercera en Miss Italia 2014 no ha parado nunca.

Un largo aprendizaje la ha llevado a esta temporada televisiva a interpretar papeles cada vez más satisfactorios.

Recientemente, Giulia también ha estado en el centro de los rumores por su relación con Pierpaolo Pretelli, conocido durante la quinta edición de Gf Vip. Abundan los rumores sobre su supuesta crisis. La pareja ha parecido distante en los últimos días, lo que ha causado preocupación entre los fanáticos.

Los dos nunca se revelaron, ni para confirmar ni para desmentir, lo que creó más zozobra entre Prelemi.

Pero finalmente, tras las palabras de Domenico Zambelli, amigo de Salemi, la ex de Fibona rompe el silencio.

Hace un tiempo, a través de una publicación de Instagram, hizo un balance de su temporada televisiva:

Hoy concluye una temporada muy importante para mi trayectoria profesional donde se desarrollaron muchas cosas y se sumaron muchos pequeños resultados para hacerme sentir mejor y con más confianza.

A las 21.30 en TV8 me uniré al show de Gialappa con Wizard Forest y cerraré la temporada que comenzó el 13 de septiembre de 2022 en la sede de GFvip como Alfonso Signorini me quiso y apoyó desesperadamente durante 45 noches en el prime time de Canali.

Luego se transmitió por La5 la segunda versión de «Salotto Salemi», el formato que creó durante el confinamiento. Esta temporada tampoco he renunciado a Mediaset Infinity y GFVipparty, a los que les debo mucho, con otros 45 capítulos. Entonces sucedió algo notable cuando me expuse a Le Iene en apoyo de las mujeres iraníes y sentí por mí misma cómo un minuto y treinta segundos de televisión escrita por el alma podía cambiar mi percepción externa de mí y pasar de «esa rubia tomando selfies» (cit. CF) hasta «Felicidades Julia, me has emocionado».

Obviamente estoy feliz por esto, así como cuando me invitaron a la Cámara de Representantes en noviembre para crear conciencia sobre mi propósito en el tema de la violencia contra las mujeres (aún queda un largo camino por recorrer). Luego la radio, que soñé, quise y esperé, pero tuve que irme en abril por deferencia a ese trabajo que no pude hacer como tenía que hacerlo. Pero aprendí un gran trabajo que volvería a hacer. De ahí el mundo digital que me da tanta satisfacción y me permite vivir una vida tranquila sin sentirme mal nunca más.