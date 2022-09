GF Vip 7, Pesca Signorini para hombres y mujeres: dos estrellas del espectáculo están listas para cruzar la puerta roja

Quedan once días para el primer episodio de la séptima edición de Gran Hermano VIP Hasta ahora, la identidadfibonina¿Quién cruzará la puerta roja?

El verano ha llegado, y septiembre nunca ha llegado. Este mes anticipa la vuelta al colegio, al trabajo, la llegada de nuevos compromisos… pero también el comienzo de nuevos estrenos de nuestros programas favoritos. Entre ellos, entre los más esperados, sin duda, Gran Hermano VIP Que volverá este año para seguir siendo la compañía a partir de lunes 19.

Nos encontraremos de nuevo en la cima del reality show alfonso signoriniMientras que las comentaristas serán Sonia Bruganelli y Orita Berti. Por ediciones anteriores, cercanas al programa, ya era conocido por la mayoría de los famosos que cruzaron la puerta de la casa más espía de Italia; Este año, sin embargo, el director de la orquesta optó por seguir el camino del misterio, centrándose hasta el final enefecto sorpresa.

Hasta el momento solo han sido confirmados Giovanni Ciacci, Pamela Prati y Wilma Goich, pero en las últimas horas, amadeo fenza En redes sociales reveló los nombres de otros candidatos a un reality que corresponde a dos ex campeones de hombres y mujeres. Averigüemos quién es juntos.

Del trono de «UeD» al sofá «GF Vip»

La web, como sabemos, siempre da mucha emoción, especialmente cuando se trata de detectar chismes y tonterías. Recientemente, de hecho, Amedeo Venza reveló a través de su perfil de Instagram que entre los nuevos giffini también pueden estar dos caras famosas de hombres y mujeres. Según Venza, de hecho, participarán en Gran hermano vip 7 además Luca Salatinoel ex tronista de la versión anterior del programa de citas de Maria De Filippi, e Teresa Ángelaque también es un ex tronista, un ex seductor de isla de la tentación. Para estar seguros, por supuesto, ¡solo tenemos que esperar!

Las mujeres de la casa… y más allá

Además, durante una historia reciente de Instagram, Amedeo Fenza también informó los nombres de todos. Mujeres ¿Quiénes se espera que participen este año en novia vip. Las siguientes celebridades se citan en la indiscreción en cuestión: Carolina Marconi; Sarah Altupelo, Wilma Goish, Patricia Rossetti, Teresa Angela, Ginebra, Lamborghini, Alienware, Turquesa, Pamela Prati, Sofia Gael de Donna; Antonella Fiordelici y Nikita, cuyo apellido Amedeo no se menciona. Sin embargo, podría ser Nikita Pelizon, modelo e influencer que también participó Expreso de Pekín.

También ha habido rumores recientemente de un posible regreso a novia ¿Quién es el influenciador? julia salmi. Bueno, lo será, pero esta vez, la joven modelo no cumplirá el papel de contendiente. Julia, de hecho, estará presente en el estudio, estará interesada en comentar e informar de todo lo que ocurre en la web respecto a Hermano mayor Durante los episodios del reality show.