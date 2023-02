Gf Vip 7, Hermano de Giaele vs. Cristina Quaranta: Cena Verdad

hermano Gael de DonnaY matiasRecientemente publicó algunos Instagram cuentos Acusar cristina quaranta mentir.

durante el episodio 30 afiliado Gran Hermano VIP 7la excompetidora, que volvió a trabajar como camarera en Rugantino’s, dijo que fue testigo bradford Arroyo. Esposo Yael Iba al restaurante romano con unos hombres y unas siete u ocho mujeres. Tan pronto como la noticia llegó al interesado, estalló una «pelea» entre los dos, con cuarenta De Rad:No he tenido noticias tuyas sobre tu esposo en cuatro meses, ¿debería hacerte una pregunta? ¿Aún recuerdas el PIN de tu tarjeta de crédito? En mi opinión, no servirá de nada, incluso puedes arrancarlo.«.

Un veredicto desafortunado, condenado hace unas horas por el hermano menor de L. Yael Comentó el incidente de la siguiente manera:

Tú sabes dónde y en qué ocasión estuvimos allí porque yo también estuve esa noche y tú sí. Al muy famoso Rugantino, donde el primer episodio dice que estás trabajando y el próximo episodio dice «¡No, pero yo no trabajo allí!Entonces, la inconsistencia comienza a establecerse. En segundo lugar, mencionarlo después de meses y meses es realmente inapropiado. Luego, porque tuvo que ir y decirle algo así a mi hermana que en realidad no había visto a su esposo en cuatro meses y no había no he estado en contacto.

matias d Dona Luego agregó:

hacer ciertas pistas, como «Rasga la tarjeta, ¿recuerdas el pin?«Eso me parece realmente ridículo de alguien de tu edad. Por el contrario, deberías tratar de apoyarlo y no solo crear problemas en su contra. Pero bueno, los celos se hacen sentir como dijo mi hermana».uno dentro y tu fuera«, dos preguntas si les haces. No te preocupes, ya estoy interfiriendo, incluso fuera de las redes sociales pronto te enterarás de todo, así que te dejo la sorpresa.

Lo siento, mi hermana no puede saber estas cosas, y ella no puede saber que esta información es incorrecta como tú, pero no te preocupes, le dejaré que la tenga porque siempre transmito el mensaje a todos. . Y en cuanto a ti, mira, si quieres lo encerramos en el chat, de lo contrario, de verdad, no tengo nada que decir a una mujer como tú.

Ni siquiera necesito estar aquí en público para decir cómo fue esa noche porque mientras tanto no era conveniente sacar el tema. Fue una tarde en la que yo también estuve allí, y en la que refrigerador Él vino hace mucho tiempo para ayudar a mi familia también y ayudarme con ciertas cosas. Entonces, no necesitas explicaciones, te doy algunas, sobre todo para las modelos, y tú sabías muy bien cómo fue esa noche porque te lo dijeron correctamente. Lo sé porque también hablé con los propietarios… De todos modos, si dejas esto en paz, pronto descubrirás muchas cosas nuevas… Qué puedo decir, llegarán o volarán a Hermano mayor. Yo no dije nada.