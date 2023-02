Las manzanas se encuentran entre las frutas más populares y consumidas en el mundo. El llamado “una manzana al día mantiene alejado al médico” es la típica frase que escuchamos desde que éramos niños. De hecho, comer una manzana al día puede traer tremendos beneficios al organismo.

Esto es lo que sucede si comes una manzana al día: ‘increíble’

Las manzanas contienen mucha vitamina C y están llenas de polifenoles que fortalecen el sistema inmunológico y previenen la aparición de tumores y otras enfermedades relacionadas con la edad. Las manzanas tienen excelentes cantidades de pectina, lo que reduce la necesidad de azúcar. Al estar lleno de fibra y vitaminas, especialmente si se come con cáscara, aumenta la sensación de saciedad y reduce el hambre nerviosa. Además, favorece la diuresis al participar en un cambio de peso más rápido.

La pectina contenida en las manzanas en excelentes cantidades, junto con los polifenoles antioxidantes, es capaz de reducir la necesidad de insulina y el riesgo de desarrollar diabetes. Según un estudio publicado en The Journal of the Science of Food and Agriculture, la manzana que mejor responde a la reducción de los requerimientos de insulina es la manzana anurca, que es una manzana roja de pulpa crujiente, ácida y firme. Las manzanas Anurka también son ideales para reducir los niveles de colesterol. Las manzanas son un excelente antídoto natural contra problemas como el estreñimiento, la gastritis, el dolor de estómago y la diarrea.

La pectina encapsulada en las manzanas defiende las paredes del estómago cuando se irrita. Además, si se come cocido, ayuda a quienes sufren de estreñimiento. Las manzanas están llenas de antioxidantes, vitaminas y polifenoles que impiden el envejecimiento de las células de la piel, combaten el acné y las manchas, fortalecen los capilares, combaten el enrojecimiento de la piel, estimulan la producción de colágeno y previenen la formación de manchas. El ácido málico se extrae de las manzanas, y es un alfa hidroxiácido utilizado en cosmética para combatir el acné, productos exfoliantes y aclarantes. Una manzana al día es buena para la salud, pero lo importante es no excederse.

Para una dieta equilibrada, se deben comer dos o tres raciones de fruta al día. Valorando que una porción de la fruta ronda los 150 gramos, se recomienda comer un máximo de dos manzanas al día. Finalmente, está experimentando problemas digestivos y puede haber aumentos en sus mediciones de azúcar en la sangre, lo que causa una interferencia con los medicamentos para la diabetes.