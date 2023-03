Gf Vip 7: «Antonella me buscará fuera de casa»

Gevina en esta versión de GF Vip7 Antonella Fiordelesi, según reveló un hombre misterioso, parece estar buscándolo tan pronto como ella sale de la casa. Entonces, ¿Donnamaria realmente terminó desde el principio?

Antonella Fiordelesi habla mucho de sí misma desde que se encerró en la Casa del GF Vip a partir de esta 7ª edición. de acuerdo a hombre misteriosoustedes dos se verán tan pronto como lo hagan Dejará el reality show.olvídate de la relación inmediatamente con Eduardo Donamaría.

¿Fiordelese está fingiendo?

Antonella Fiordellisi Es un conocido influencer y espadachín que lleva varios meses como «invitado» en la casa más espiada de Italia, un invitado Gran Hermano VIP. Desde que entró, Gefina ha estado hablando mucho de sí misma, de sus situaciones, de sus escenas con el ex Gefino Donnamaria, en fin, cortina de medios Lo que mantiene a millones de espectadores pegados a la televisión.

Antonella recientemente en total crisis Después de echar a su novio, tanto que mucha gente la vio muy triste De manera robótica, le recuerdan que el niño no está muerto y que lo verá tan pronto como salga de la casa. Si para algunos de sus compañeros es normal consolarla, para otros la reacción puede ser diferente, casi molesta, o Mejor que los celos. Durante una conversación confidencial (que es imposible para una GF), la hermanaCorvaia Él diría estas palabras a Yael: “Le daría una bofetada, y ahora voy a ir allá y le voy a contar todo”. Refiriéndose a Donnamaria y su falsa relación con Fiordelisi, está claro que según él.

Convicciones de ex novio

Un hombre misterioso anunció recientemente que Antonella el ira a buscarla Los obligaron a salir de la casa. ¿Pero de quién estamos hablando? Por supuesto de su ex novio, Gianluca Benincasa. Según el hombre lo que hay dentro de la casa No será la verdadera Antonella, la persona que ha conocido a lo largo de los años. Según Benincasa, su ex mujer mantiene vivo el interés por ella dentro de la casa.

Además, el comportamiento de Dunamaria hacia él es, por regla general, fiordelesi eliminado inmediatamente, según lo que mencioné anteriormente, ella nunca aguantaría a las personas agresivas. Acá hay uno Pequeños extractos De lo que dijo:

“Veo a Antonella que arma las cosas para llegar a la final, pero Antonella no es quien podría haber sido con Eduardo. Si hubiera estado ahí afuera, con estas actitudes, lo hubiera mandado al carajo. Lo he visto con mis propios ojos en otras relaciones. Le molestan cuando le grita, lo juro. Quién Lo malo es que hoy voy a decir que Antonella cierra los ojos para quedarse ahí, lo que dure…».

Además de concluirá Que Antonella irá a buscarlo cuando salga: «Ella necesariamente me tendrá que buscar a mí, porque al contrario de lo que sus padres no saben, hay muchos intereses que nos han unido. Tenemos intereses comunes, cosas que se han dicho y necesitan poner fin. Incluso tengo mis cosas en Su casa, por lo que la conexión debe ocurrir necesariamente … «.