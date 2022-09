«Gente cercana a él me dice que…»: ahora la verdad de las noches calientes entre Cannes y Francesca Chelmi

Pronto el público italiano verá a Yaman y Francesca Chelmi en la novela. Lila como el mar. Asumen el papel de héroes, es decir, un periodista e inspector que tendrá que lidiar con un caso de asesinato. La trama se ve interesante, pero muchos se preguntan si hay algo de ternura entre los actores. En las últimas horas aparecieron pequeños detalles que despertaron la imaginación de las masas. Esto es lo que sucede.

En la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia francesca chelmy Y el puede yemen Caminaban uno al lado del otro y eran hermosos. Los fanáticos pidieron un beso, pero no quedaron satisfechos. Sin embargo, la vergüenza en los rostros de los actores era palpable. La comprensión artística ya se conocía en la colección de cuentos de hadas. Dios ayudanos. Una monja estaba empeñada en tomar votos mientras representaba una prueba terrenal. Al final, el amor de Dios prevaleció.

Si hace unos días se decía que la ex Miss Italia fallecía Periodo de crisis con tu pareja stefano ruso Por culpa del actor turco, ahora circula otra noticia. Definitivamente lo que dijo Alessandro Rosa No pasará desapercibido. ¡increíble!

«No parece peligroso, pero se puede ver».

El experto en chismes hizo las siguientes declaraciones: “La gente cercana a Can Yaman me jura que son solo negocios, por ahora, también porque ella debería estar casada, pero eso no importa mucho, es importante que nunca duermas en la casa de Can. Hablando de Can, Ya habrá otro para él.Incluso si no parece serio, puedes verlo».. Estas palabras indican que solo existe un vínculo profesional y amistoso entre los actores.

A menudo los pillaban cenando juntos y nunca faltaban las sonrisas cómplices. No tiene sentido ver rencores en gestos realesPorque su relación va bien. Nunca superan la convención profesional, así que tenemos que pasar por alto.

El final de la historia con Diletta Lotta

Do Yaman tiende a ser muy conservador sobre su vida privada.. De hecho, nunca comentó sobre el final de la relación con diletta lotta. No ha hecho declaraciones, por lo que parece que seguirá apostando por el silencio. Después de todo, siempre hizo un llamado a los fanáticos para que no violen su privacidad y no ofendan a las mujeres que lo rodean.

De hecho, no dudó en defender a su colega: «Debo preguntarte algo, tienes que amar a Francesca. Estoy cansada de que el público femenino me siga, ataque, Ataca a todas las mujeres cercanas a mí.. Escúchame. Francesca es una actriz sobresaliente, es una persona muy amable, la amo».