El nuevo Renault 4ever 2022-2023, la berlina mítica vuelve como la última generación de SUV compactos

La Oficina Europea de Patentes se ha encargado de facilitar una serie de informaciones sobre Renault 4ever 2022-2023. El sucesor moderno del Renault 4 se llamará 4ever, mientras que el Renault 5 EV será otra gran novedad.

Tanto Renault 4ever como 5 utilizarán la plataforma CMF-B en la forma de su automóvil eléctrico, que se llama CMF-BE. Este último se deriva de la plataforma CMF-EV. Profundicemos más:

Así será el nuevo Renault 4ever 2022-2023

El Renault 4 original era un modelo económico que tenía una Una carrera de producción de 33 años. Su sucesor moderno será un crossover llamado 4ever, que tiene un estilo retro moderno. En otras palabras, esperamos ver un modelo SUV cupé.

Entonces sucede que Renault formaliza el impresionante rendimiento de su famoso 4L en forma de Una nueva generación de electrificados llamada 4everDisponible en dos estilos de carrocería. Por el momento, solo se han enviado algunas imágenes teaser. Así podemos descubrir la silueta de dos tipologías de carrocería, incluida la versión utilitaria.

El nuevo Renault 4ever, que se utilizará Plataforma modular CMF-B EVPodría tener una gama de motores eléctricos de 45 hp y baterías de 27,4 kWh junto con una versión híbrida de gasolina E-Tech para satisfacer las necesidades del cliente. Twingo y aquellos en algunos mercados menos interesados ​​en autos eléctricos puros.

No se podía descartar la posibilidad de una versión de altas prestaciones con el logo Alpine y tracción total. La gama eléctrica de Renault se complementará con un vehículo comercial de tamaño medio.

Durante una reunión con periodistas, Luca de Meo, CEO de Renault, reveló algunos detalles importantes sobre el automóvil.

Con la primera sorpresa: este moderno modelo de 4 litros no sería el modelo de entrada de la marca. Se colocará encima del próximo R5. Recuerde que este último reemplazará zoe.

Tendrán las mismas dimensiones, pero sus precios partirán del nivel de los precios eléctricos Twingo actuales, que no serán reemplazados. El moderno 4L se verá como un pequeño SUV. Luca de Meo deja claro que apostará por él Aspectos prácticos y externos. El look evocará el look del R4, un ejercicio complejo para los diseñadores. Sí, porque el auto original tiene más de 60 años y porque su apariencia no era su principal fortaleza.

Revisión de Renault 4ever 2022-2023 y qué esperar

El Renault 4Ever no debería comercializarse antes de 2024. Será precedido, a partir de 2023, por uno Renault 5 eléctrico Tanto vitales como económicos. Un desarrollo antiguo en el que el fabricante de automóviles cree firmemente en desarrollar sus ventas de vehículos eléctricos. Ambos se prometen por menos de 20.000 euros.

allá Nueva generación de coches eléctricos Renault Estará equipado con una batería más eficiente, de níquel-manganeso y cobalto, capaz de garantizar una mayor autonomía y un menor coste de producción que para 2025 se estima en 100 dólares el kWh.