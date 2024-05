Gaza, Lucio Caracciolo ve negro: entre Israel y Hamás “termina mal”

“¿Este conflicto nos cambia?”: esta es la pregunta que Lily Gruber le hizo a su invitado Lucio Caracciolo para comprender los escenarios de la guerra que estalló en Gaza. «Es un conflicto que toca nervios muy profundos», afirmó el experto en geopolítica durante el último episodio de su programa. «El antisemitismo, sin duda, me parece interesante observar cómo las cosas sobre el terreno se han vuelto cada vez más pogromas». Otto y la mitad. Poco después dijo: «Desde el punto de vista israelí, es una guerra contra ellos mismos. Israel hoy, considerando lo que era, ha creado un vacío a su alrededor. Israel corre un peligro mucho mayor que el año pasado». .

Luego, Lily Gruber preguntó a su entrevistador sobre el papel de Joe Biden y por qué hasta ahora no ha actuado como mediador. El director de Limes explicó: “No se trata de Biden. Se trata de que Estados Unidos pierda su credibilidad. Ya no se cree en Afganistán, ni siquiera por parte de sus socios como Israel”. «Netanyahu ha tomado un camino que lo lleva directamente al muro. Su idea es la necesidad de eliminar a todos los terroristas, pero no sólo la incapacidad de eliminar a los terroristas, sino que Hamas ahora es considerado casi un Estado». : “La lógica de lo que está haciendo Netanyahu es asumir la victoria”. Crucial, pero cuando uno inicia una guerra para poner fin a las guerras, normalmente termina mal.