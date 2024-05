¿Cuánto ganó Sony con los juegos de PlayStation en PC y Xbox? Aquí están los datos oficiales.

¿Cuánto ganó Sony? conmigo Juegos de PlayStation en PC y Xbox? Durante el año fiscal 2023, los datos oficiales hablan de 730 millones de dólares, que es el valor más alto registrado por la empresa japonesa hasta el momento.

El gráfico, creado por Derek Strickland de TweakTown, apunta a Ventas totales de juegos y microtransacciones realizadas en Steam y Xboxaunque en este último caso sólo está disponible un título de Sony, que es MLB The Show 24.

Entonces podemos interpretar el progreso como Se relaciona casi exclusivamente con las puntuaciones obtenidas en Steam.Esto se hace publicando productos como Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Returnal, The Last of Us Part 1, Ratchet & Clank: Rift Apart y, por supuesto, Helldivers 2.