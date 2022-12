Gattuso: Después de años me veo como jugador, estuvo en el Mundial. Pienso en fútbol hasta en la ducha, te lo cuento todo’| liga

renault Gattusodesde el inicio de la temporada en el banquillo ValenciaSe dijo a sí mismo en una larga entrevista con el sitio web del diario español. Tal como.

Su idea del fútbol – “El 27 o 28 estaba jugando en el Milán contra un equipo español. Simplemente corríamos y tocábamos el balón solo verticalmente. Y pensé: ¿Por qué? Entonces fui a hablar con caseta de vigilancia. Honestamente, durante unos meses no entendí nada. Eventualmente, me di cuenta de que me gustan los jugadores funcionales, pensadores, que saben cuándo golpear a la prensa. Me gusta agarrar la pelota con mucha calidad, no solo para retenerla, sino para mirar hacia adelante.. Ahora veo el fútbol de una manera completamente diferente a cuando jugaba. Si viste mis partidos en Milán o Napoli, no presionamos. Este es el primer año que soy delantero en el Valencia. El año pasado hablé mucho con mi personal. Lo hemos visto jugar uno contra uno en Europa. nosotros no Vamos hacia adelante y lo estamos haciendo bien».

Pirlo-«Andrea tenía una cosa que es difícil de ver hoy: Profundidad. Hoy, la profundidad de ataque se hace pateando el balón. Dios le ha dado a Pirlo unas grandes cualidades. Tenía cuatro ojos. Posición en el campo, cómo moverse sin balón, no estar marcado… Hoy en día a muchos equipos les faltan muchas de estas cosas. Su palabra. Nuestra mentalidad era jugar en vertical ya él no le gustaban los pases cortos. Era un fútbol diferente».

configuración rápida – “Lo respeto mucho, lo veía las Palmas Y me gustó, me encantaron sus ejercicios. Pero tenía que hacerlo bien, porque aún no estaba muy claro en mi cabeza. Estuve en Pisa, un desastre de club, sin entrenador ni nada, y luego me fui al juvenil del Milan. Extrañaba construir desde abajo. No fui a Milán a entrenar al primer equipo. Año tras año cambiamos de equipo para mejorar nuestro estilo y jugar a la perfección. Pero mi historia como entrenador es diferente. Fui campeón del mundo y gané la Champions League, pero no era suficiente para ser entrenador. Por eso empecé de cero. Tenía conocimientos de fútbol pero no estaba preparado».

metodo gatocida – “Me preparo viendo fútbol en cualquier categoría. He asistido a muchos partidos de Campeonato, Segunda División y Tercera División. Y el otro día disfruté mucho viendo al Villarreal en Guiuelo, en un terreno donde no se puede jugar. Ella me dio una emoción increíble. Cuando hablo de estilo, puede parecer que no respeto la forma en que tocan los demás. Por el contrario, puedes ganar de formas completamente diferentes. Vi la Copa del Mundo. Muchos equipos se defendieron, cubrieron bien el campo, no presionaron demasiado y jugaron al contraataque. Tengo claro el estilo que me gusta, pero cuando veo un partido en un campo feo y tienes que apretar los dientes, eso también me gusta. Cuando veo un partido, miro la línea defensiva durante 15 minutos, luego me concentro en el mediocampo y luego en el ataque. No me gusta ver los partidos solo por verlos».



¿La vida como jugador o como entrenador es mejor? – «Como jugador, por supuesto. Tal como vivo ahora el fútbol, ​​no tienes vida». Tengo que agradecer a mi esposa porque no se como se puede quedar conmigo. Cuando empecé, llamé a Ancelotti y le pregunté: «¿Pero cómo se hace?». Es difícil para mí, empiezo a las cinco de la mañana y vuelvo a casa a las siete de la tarde. Luego, cuando estoy en casa, en el baño, voy a orinar y, si se me ocurre algo, lo escribo en un papel. Yo lo vivo así. ¿Por qué tengo que cambiar? No puedes estar 18 o 19 horas al día pensando en fútbol».

Gattuso en el fútbol hoy – «No sé. Dependiendo de cómo veo el fútbol, ​​a veces lo compro y a veces no. Corrí mucho y era muy fuerte tácticamente, pero seguro que en el fútbol moderno extrañaría algo. Tenía personalidad, pero el La forma en que me gusta interpretar al personaje no es ni suficiente ni todavía es algo mejorable. Hace mucho tiempo que no veo a un jugador que se parezca a mí, pero lo vi en la Copa del Mundo: Amrabat. Me conmovió tanto que aparentaba veintisiete años.



¿Ha cambiado con los años? – «No sé. Soy entrenador. Quiero mucho al equipo y al cuerpo técnico. Si no tengo un gusanito en el estómago, no me siento bien. Tengo que emocionarme. El fútbol me tiene que emocionar. Cuando me veo en la tele no me gusto, me muevo, hablo. Siempre, pero no podía hacerlo de otra manera. Intenté cambiar pero no puedo. Me gusta vivir el juego, estar en él, hablar con el juez de línea, con los jugadores. Hago lo mejor que puedo en el entrenamiento, pero luego vuelvo al desastre, porque lo estoy analizando durante 5 horas viendo el video. Pero en hora y media estamos en el campo y me siento vivo».

comienzos – «Mi sueño era jugar al fútbol. Por eso me fui de casa cuando tenía 12 años. Si las cosas hubieran ido mal, no habría vuelto. Estaban todos allí para matarme.. No pienso en lo que hubiera sido si no me hubiera convertido en futbolista. Hice más de lo que pude. Para mí es un privilegio jugar al fútbol y si me pagaran 10 veces menos, hubiera jugado lo mismo. Cuando estás acostumbrado a estar en casa, donde tu madre te prepara todo, tu padre y tus hermanas (una de las cuales murió hace dos años). Dormí en un departamento de 15 metros, con luces encendidas, esperando el día para ir a la escuela. No es fácil para un niño estar solo. Pero si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría de nuevo».



primer contrato – “Yo no quería ir a Glasgow. Jugué dos partidos en la Serie B y ascendí con Perugia, donde jugué 8 partidos sin contrato. Luego jugué el Europeo Sub-18 con Italia, un día viene mi papá y digo que vino un representante de los Rangers a la ciudad yo no quería irme, pero cuando terminé de hablar mi padre me dijo. « Ni siquiera sé cómo escribir esa cantidad (en el contrato, ed.), tengo que vivir cuatro vidas para ganarla.. Cuando insistí, me respondió: «Te doy una bofetada si no lo aprovechas». Los murciélagos son parte de mi personalidad. Es una señal de que amo a la persona que está conmigo».

metodo gattuso – ¿Cómo llegaste a la cima del mundo? Trabajando. Creyendo en lo que haces todo el día. Cuando fui a Glasgow no sabía ni una palabra de inglés. Dos semanas después, parecía más escocés que jugador escocés.. Con mi técnica, entrenaba tres o cuatro veces al día. Iba al gimnasio durante una hora, luego pateaba la pared durante dos horas. Me construí con la mentalidad. Dediqué mi vida al fútbol».

¿Con quién aprendiste más? – «Con todos. No sabía que era un líder. Lo que hacía, lo hacía de forma natural. No tenía que subir al escenario. Cuando alguien estaba en problemas, lo ayudaba. Me quedaba cuatro o cinco». horas más en el campamento. Sabía que tenía que seguir mi propio estilo, que es trabajo y trabajo. Pensar en el fútbol durante 24 horas».

Cómo ha cambiado el fútbol -«Todo ha cambiado. El jugador de hoy tiene mucha información. En los niveles más altos lo tienes todo. Sabes si el rival es zurdo o diestro… También ha cambiado para los entrenadores. El entrenador ahora monitorea a 65 o 70 personas, hace solo 30 o 35 años. Hoy, si realmente crees en los datos, lo tienes todo. Si haces las cosas bien, no te lesionarás con tanta frecuencia. Los jugadores son más profesionales que nosotros. Se cuidan mejor, controlan su nutrición, montones… Cuando hablas con los chicos, necesitas averiguar por qué, si no lo sabes te matarán.

Meterse en la cabeza de los jugadores – «Mío Ancelotti Es el mejor entrenador del mundo en esto. Hace tres o cuatro generaciones y siempre tiene la clave para meterse en la cabeza de los jugadores. Suena fácil pero no lo es. Cuando estoy hablando con un joven de 20 años, no tengo que pensar en mi profesión o en lo que he estado haciendo. Tengo que pensar cómo puedo meterme en la cabeza de este tipo. Cuando empecé, los primeros 4 años, no lo tenía claro porque pensaba que todos debían hacer lo mismo que yo, con mi mentalidad y forma de pensar. Pero necesitas saber frente a quién estás. Ejemplo: Tengo un hijo y una hija. Mi hija es una mujer fuerte, con una personalidad similar a la mía. Mi hijo es completamente diferente, no puedo hablarles a los dos por igual. Lo mismo con los jugadores. Por eso, aparte de la táctica y otras cosas, el mejor entrenador del mundo es Carlo. Es sorprendente cómo se metió en la cabeza de jugadores de cuatro generaciones diferentes».

‘en su totalidad’ – “A un jugador no lo perdono si no respeta su trabajo. Cuando hablo con ellos les digo que tenemos una responsabilidad y si dos o tres jugadores no la hacen entonces el entrenamiento va mal. Suspendí los entrenamientos durante dos o tres horas y cuando empiezo quiero ver que el equipo esté en su mejor momento, sino mejor me voy al baño. no tengo miedo a la muerte. Prefiero ser león que gato, como me pidieron en mi primera rueda de prensa aquí. mejor vivir en su totalidad eso es tan suave. No cuento hasta 10. Me gusta vivir y no pensar en lo que va a pasar. Hoy es hoy y mañana es mañana. no me detengo Cuando me veo en la tele no me gusta, pero cuando tengo adrenalina, fuego, voy. No soy alguien que piensa que hay una cámara que me prende fuego. este soy yo. Naturalmente, me controlo a mí mismo porque soy un entrenador, pero… me voy».