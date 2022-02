Gana el Pulitzer con Matemáticas. Juega al frente con Putin. Asesinato personal en Venezuela. Combatir el populismo por la ley. La Novena Regla del Club de la Lucha… Monjes Peligrosos.

El nuevo editorial de Storyword*, una síntesis lógica de las noticias más importantes surgidas en los medios, tanto nacionales como internacionales, sobre la información y la comunicación en la era digital. Prestando atención a los hechos más relevantes de la comunicación política, las fake news y la censura.

Ganar un Pulitzer con matemáticas

PubMed, Stock de liberación de sustancias tóxicas, Toxicdocs Son algunos de los motores de búsqueda científica que utilizan los periodistas para escribir artículos e informes, y para proporcionar explicaciones sobre hallazgos científicos cuestionables. como se demuestra internacionalY el A través de su investigación Red Global de Periodismo de InvestigaciónY el El periodismo de investigación moderno utiliza cada vez más el enfoque científico, herramientas específicas para la recopilación de datos y fuentes confiables. Gracias a este método, los periodistas pueden reconocer patrones (es decir, patrones y patrones) para sacar conclusiones innovadoras de temas que son de gran preocupación para el medio ambiente y la salud pública. Al otro lado de Imágenes satelitales y otras tecnologías de escaneo Un modelo para el geoperiodismo, Buzzfeed News pudo identificar la existencia de campos de internamiento para musulmanes uigures en la provincia china de Xinjiang, por lo que también ganó un premio Pulitzer. Este es solo un ejemplo de la contribución que las herramientas científicas pueden hacer al periodismo. Solo piense, también, en la pandemia de Covid-19: los reporteros han tenido que buscar datos sobre las tasas de mortalidad que muchos gobiernos no pueden encontrar o tratar de ocultar. Y ahora los sitios de noticias administrados por organizaciones sin fines de lucro están siguiendo esta tendencia. A su vez, los periodistas también pueden brindar un apoyo fundamental a la ciencia, ya que, gracias a su cuidadosa consideración de la realidad, son capaces de distinguir datos y hechos que son irreconocibles para los demás.

Juega con Putin

En las últimas semanas, ha sido Estados Unidos confronta a Putin revelando sus próximos movimientos, especialmente sus campañas de desinformación. Los funcionarios estadounidenses ya han afirmado que El gobierno ruso planeaba Publicó un video de un simulacro de ataque de las fuerzas ucranianas, útil al Kremlin como pretexto para invadir el país.. como dijo Los New York Times Y de Científico americanoEstados Unidos ha desplegado la mejor inteligencia para desactivar una posible confrontación. Los estadounidenses esperan que revelar los planes de Putin por adelantado los lleve al fracaso, gane más tiempo para la diplomacia y, al mismo tiempo, Lo que dificulta justificar la invasión a través de fake news.

Asesinato de personalidad en Venezuela

Nueva búsqueda de Amnistía Internacional, Publicado en Amnistía.orgY el Mostró que en Venezuela hay muchos casos en los que existe una asociación significativa entre saqueos públicos y detenciones políticas arbitrarias. Realizado durante un año en colaboración con Foro Penal y CDJ, dos organizaciones de derechos humanos con sede en Caracas, el estudio documenta cómo las campañas de estigmatización han sido la base de la política de represión y criminalización de Venezuela. Desde los más altos niveles del Estado, el sistema ha sido diseñado para desacreditar, acusar, amenazar y atacar a quienes defienden, promueven y exigen el respeto de los derechos humanos, a través de declaraciones públicas, medios de comunicación y redes sociales, personales e institucionales.. No cabe duda de que existe una estrecha relación entre los agentes del Estado venezolano, los medios de comunicación públicos y privados, y las agresiones a los defensores de derechos humanos, ataques que hasta el momento permanecen en la impunidad.

Combatir el populismo con la ley

El primer ministro británico, Boris Johnson, apunta a la financiación pública de la BBC. De hecho, la British Broadcasting Corporation, el servicio público de radio y televisión de Gran Bretaña, se mantiene principalmente (74%) a través de una tarifa de licencia equivalente a £ 159 al año (alrededor de € 190), que también pagan quienes miran la programación de la BBC en línea. . , desde cualquier dispositivo. Los recortes de fondos comenzaron con el gobierno de Cameron, como un artículo de mañanaY el Sin embargo, los planes de Boris Johnson para reducir costos quieren ser más claros: Recortes de alquiler previstos para 2024, lo que podría llevar a la cancelación definitiva en 2027De acuerdo a las declaraciones de la ministra de Cultura, Nadine Doris, quien también dijo:Basta de juicios de los que no pagan las cuotasEl miedo del experto en medios emily campana،, director del Tow Center for Digital Journalism de la Columbia Journalism School Europa comenzó a imitar el sistema de medios estadounidense Concretamente en los años que estuvo oblicuidad De estos vender a flote: sin fondos públicos para asegurar la calidad y el pluralismo de la información, Captura de riesgo de polarización y populismo. Las tendencias bajo consideración son en realidad una El fenómeno paneuropeo de la erosión gradual del apoyo público a los servicios de medios; La Ley Europea de Libertad de los Medios, que se está debatiendo en la Comisión Europea, también se está moviendo en la dirección de una mayor privatización. «Piensa en Facebook o Google: predicaron la libertad de mercado, y ahora todo está en sus manosseñala Emily Bell. En Italia, los préstamos gubernamentales equivalen, en comparación con la media europea, a 9 puntos porcentuales menos que los ingresos totales (70 %); Además de La inestabilidad de las concesiones socava gravemente la independencia del servicioconvirtiendo a Italia en el sexto último país europeo según el Monitoreo de la Diversidad de CMPF.

La novena regla del club de la lucha

en China Final club de lucha Recuperado después de que los espectadores notaron un archivo el último De la película Kan de 1999 reemplazando Con un mensaje oficialista. Como he mencionado antes Los New York TimesY el Las protestas de los usuarios han funcionado y ahora el final original está de vuelta en la plataforma de transmisión Tencent, que ahora ha recuperado 11 minutos de los 12 minutos cortados inicialmente, y el minuto que falta tiene que ver con escenas de sexo explícito. Fight Club no es la primera película extranjera en ver una versión remasterizada para el público chino. De hecho, en la versión china de Bohemian RhapsodyPor ejemplo, las referencias a la sexualidad del cantante Freddie Mercury se han truncado. Sin embargo, es inusual que las películas extranjeras en China incluyan mensajes a favor del gobierno, generalmente reservados para películas estrenadas en idioma chino. No está claro por qué se restauró casi todo el acabado, ni por qué se cortó al principio. gigante chino de la radiodifusión Tencent No hizo comentarios, y tampoco New Regency, la compañía con sede en Los Ángeles que produjo Fight Club, no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios. los Normas Qué controla qué películas estrenadas en China pueden o no incluir Más duro en los últimos años. En el pasado, las reglas las establecía una división del Consejo de Estado de China y la Administración Estatal de Prensa, Publicaciones, Radio, Cine y Televisión. Pero desde 2017, la censura se rige por una regla relativamente más estricta, la Ley de Promoción de la Industria Cinematográfica, que otorga a las autoridades más autonomía para identificar los delitos percibidos. La ley dice que yo Las películas que se emiten en China no pueden Incluir cualquier cosa que esté en riesgola unidad del paisLos soberaníaL’sistema general o laética socialResaltar que el control del gobierno chino sobre los mensajes que llegan a la opinión pública solo puede pasar por el cine.

monjes peligrosos

L ‘India Aborda un tema delicado relacionado con Discursos de odio; Como se informó New York Timescon referencia a mi reciente monjes Incitó a la gente a la violencia contra la minoría musulmana del país. Sus sermones, de hecho, promovieron una campo Genocidio pedí uno Limpieza étnica; Esto también contó con la intervención de algunos policías que pidieron a los predicadores que no repitieran este tipo de charla. En todo este primo Narendra Métodos Sus principales líderes permanecieron en silencio.Con excepción de un vicepresidente, advirtió que «incitar a la gente entre sí es un crimen contra la patria». En cambio, dijo, «hay personas que pronuncian discursos de odio, y encontramos renuencia de las autoridades a presentar cargos contra estas personas». Valle de Rohinton Nariman, un juez recientemente jubilado de la Corte Suprema de India. «Lamentablemente» – continuó –Otras altas esferas del oficialismo no solo guardan silencio sobre el discurso del odio, sino que casi lo apoyanEn resumen, la retórica parece haberse ido de las manos.

Storyword es un proyecto editorial de un grupo de jóvenes profesionales de la comunicación que, con diferentes habilidades y perspectivas, desean contarle al mundo acerca de las comunicaciones globalizadas y en constante evolución debido a la convergencia digital. Storyword no es una simple revista de prensa: cada semana presenta una síntesis lógica de los contenidos más importantes aparecidos en medios nacionales e internacionales relacionados con las tecnologías de la comunicación y sus objetivos, destacando los objetivos y antecedentes. para más información: https://www.storywordproject.com/