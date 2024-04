Funeral de Mattia Gianni, mensaje de su novia: «Nuestras almas están unidas para siempre»

«Ha pasado una semana desde que estuviste cerca de mí y ya no puedo escuchar tu respiración. Te siento en mi corazón, sé que me prometiste que te casarías conmigo. Pero debes saber que aunque ese día Nunca vengas, nuestras almas estarán separadas para siempre. Allí habrá mucha gente para saludarte. Estoy seguro de que te sentirás tímido porque no te gustó ser el centro de atención. Siempre estuviste un paso atrás. Siempre sonriendo a todos. Estoy orgulloso de ti. Nunca nadie se quejó de ti porque diste todo lo que tenías en el campo y en el vestuario. El fútbol siempre ha sido tu vida. danos fuerza y ​​enséñanos a vivir. Descansa en paz. Tú serás siempre la mitad del corazón. Luego «P.D. Eres tan hermosa como el sol». Desgarradoras palabras dedicadas por su amiga Sofía a Mattia Gianni, el futbolista de Castelfiorentino que falleció el lunes 15 de abril en el Careggi de Florencia tras enfermar durante un partido en el Campi Bisenzio.