El legado de Game Boy 35 años después

A lo largo de su historia, Nintendo nunca ha tenido problemas para cambiar las marcas de sus consolas. En algunos casos, esta era una opción necesaria tras un fracaso parcial o total: señalamos a GameCube y Wii U, por ejemplo. Sin embargo, en otros casos, la decisión fue muy concreta, lejos de ser forzada: la Famicom y Super Famicom (también en Japón) fueron reemplazadas por la Nintendo 64, con el fin de unificar la identidad de la plataforma a nivel internacional. Game Boy y Game Boy Advance fueron reemplazados por Nintendo DS . En su momento fue una elección acertada, hasta el punto de que la DS se presentó como un «tercer pilar» junto a la Gamecube y la Game Boy Advance: si fracasaba, probablemente llegaría una nueva Game Boy unos años más tarde. Sin embargo, también gracias al éxito de DS, el nombre de Game Boy nunca volvería a aparecer: una elección completamente anómala para el mercado de los videojuegos, que normalmente sólo abandonaba la marca cuando no funcionaba. En retrospectiva, de forma inesperada, es una elección acertada: a pesar del prestigio, Game Boy no se podrá utilizar en 2024. Nintendo intenta llegar a un público lo más amplio posible, y a la referencia masculina (y edadista) de » Chico” ya está obsoleto.

La Game Boy, teniendo en cuenta -como hace Nintendo- todos sus colores, se vendió por poco menos de 120 millones de unidades . Tenía la ventaja obvia de crear todo un mercado, el mercado de bolsillo, que ahora continúa, aunque en forma híbrida, a través de Nintendo Switch… y más allá. No sólo porque, como aficionados a los videojuegos, tendemos a pasar por alto el sector más rentable actualmente, que es el de la telefonía móvil. No existe una línea directa que vincule los teléfonos inteligentes con la primera consola portátil de Nintendo, incluso si alguien quisiera forzar la relación sugiriendo la presencia de un periférico completamente secundario, primitivo pero futurista, como la cámara Game Boy.

Legado de software

Game Boy y sus cartuchos

Durante mucho tiempo ha habido rumores sobre A. Game Boy Clásico Mini, tras NES y SNES: Sin embargo, al igual que Nintendo 64, a pesar de varias razones, nunca llegó. La Nintendo 64, amada por los entusiastas, nunca alcanzó la ubicuidad de sus predecesoras: la Game Boy, aunque sigue siendo una plataforma respetada en términos de diseño, tenía un software difícil de apreciar – hoy – por las masas. Los juegos tienden a ser monocromáticos, a menudo básicos o cortos: salvo milagros en el diseño de niveles como The Legend of Zelda: Link's Awakening o Super Mario Land 2, el adolescente de hoy nunca podrá apreciar los títulos de Game Boy, a diferencia de los juegos de NES y SNES. Además, ahora parece que la «moda» de las miniconsolas ha terminado: Nintendo probablemente seguirá proponiendo la clásica Game Boy como lo hizo en Switch, es decir, fomentando y aumentando las inscripciones a sus servicios online.

Kirby's Dream Land: el juego de Game Boy que dio origen a la serie

Hay una anomalía importante en las ventas de Game Boy: puedes comprobarlo tú mismo, observando su éxito año tras año. Las consolas de videojuegos suelen seguir un camino parabólico: arrancan, crecen, alcanzan su punto máximo, decaen y luego mueren. La Game Boy, que estaba en completo declive (en 1995), alcanzó un nuevo pico completamente inesperado, extendiendo su vida en los años venideros: ese pico tenía una razón específica: se llamó Pokémon (rojo y azul en Italia). Casi todos los mejores juegos de Game Boy hasta ese momento habían sido cortes o adaptaciones de las sagas nacidas en la NES (o en otros lugares): Super Mario, Tetris, The Legend of Zelda y Metroid. Hay tres excepciones principales a esta lógica: Tierra de Wario, que ahora es una marca, queremos ser optimistas y tranquilos. Kirby nació para Game Boy en 1992, con Kirby's Dream Land (dirigida por Masahiro Sakurai), una serie (y un personaje) que sigue teniendo un gran éxito, pero que nunca ha estado vinculada al universo de bolsillo, independientemente de sus orígenes.

Pokémon: el juego por excelencia para las consolas portátiles de Nintendo

Pokémon, desde su debut, siempre ha progresado junto con las consolas portátiles de Nintendo, definiendo a menudo su éxito. Ninguna plataforma que acogió un episodio importante de la saga ha conseguido vender menos de cincuenta millones de unidades. Este, además de la creación del mercado de bolsillo, es exactamente el principal legado de Game Boy. Switch es una reconciliación de todo lo que Nintendo ha sido en el pasado, incluida Game Boy, y este mismo ADN representa la razón por la que Nintendo ha estado desarrollando su sucesora con relativa calma: Super Mario y The Legend of Zelda no son aplicaciones asesinas. Garantizado, depende de varios factores, mientras que Pokemon hace eso. Esta es una situación que quizás no dure para siempre, pero que por ahora todavía parece muy sólida. Así como a finales de los 90 había que comprar una Game Boy para jugar Pokémon, en 2025 (o 2026) tendrás que comprar una Switch 2 para conseguir la nueva generación de Pokémon. También se les llama, no por casualidad, monstruos de “bolsillo”.