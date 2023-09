Fue condenado a 6 años de prisión por agresión sexual.

La conoció a la una Club de Deportes En el barrio de Apio Latino: ella es una agente joven, él es el dueño. Comenzó a llevarla a juicio. Es lamentable que en ese momento él tenía 47 años y ella solo 14 años. Entre ambos comenzó una relación romántica que duró más de dos años. La relación que, según los investigadores, se impuso a la niña: sufre un trastorno de personalidad, y el adolescente pudo haber sido sometido a ese hombre mayor, que se aprovechó del estado de inferioridad de la víctima. Hace dos días fue condenado a 6 años de prisión por cargos Violencia sexual Agravación. El fallo se recibió al final de la audiencia preliminar y se tuvo en cuenta la reducción de pena estipulada en la selección del procedimiento abreviado. Las investigaciones de la fiscal María Gabriela Fazzi revelaron que la relación entre la niña y el dueño del gimnasio duró de 2015 a 2017 y comenzó cuando la víctima tenía menos de 14 años.

La acusación afirma que el hombre, aprovechando el malestar de la niña, la convenció para «realizar actos sexuales». Pero esto no es todo. Esta no fue la única vez que un hombre adulto abusó de la adolescente. Durante el mismo período, la joven fue abordada por un hombre de cincuenta y cinco años que se hizo pasar por policía y la obligó a tener una relación con él: le dijo que había descubierto que ella estaba en una relación con un dueño de la tienda. Al gimnasio y amenazó con contarle todo a sus padres. También se alega que el hombre, que ya ha sido condenado a siete años de prisión, obligó a la niña a abortar después de que quedó embarazada como resultado de la violencia que le infligió en febrero de 2018. Los desesperados padres de la niña han presentado una denuncia sobre la situación en la que se encontraba. Encontró a su propia hija a quien la joven de catorce años le contó todo. Con la ayuda de la abogada Daria Polidoro, recurrieron a los jueces. No fue sólo violencia: cuando la víctima desapareció de su vida, bajo la protección de su familia, el acusado comenzó a torturar a sus padres, con conductas perturbadoras e incluso amenazantes. Por ello, en un caso aparte, también fue declarado culpable de acoso.

El hombre de 55 años fue detenido y en aquella ocasión, escuchando a la víctima con la ayuda de un psicólogo, los investigadores descubrieron la relación con el dueño del gimnasio. La niña inicialmente defendió al hombre, alegando que se trataba de una relación consensuada. Gracias a la terapia pude reconstruir lo que en realidad fueron, como confirmó el juez, verdaderas violaciones cometidas contra un adolescente que atravesaba una etapa problemática de su vida.

El hombre comenzó con métodos aparentemente inofensivos, luego pasó a elogios cada vez más francos y también comenzó a extender las manos. La relación culminó en relaciones reales, que duraron años. No imaginaba que lo descubrirían, porque estaba convencido de que el oprimido chico de catorce años nunca le causaría ningún problema. Sin embargo, no habría podido predecir la otra historia sórdida y paralela. Sus justificaciones e intentos de defensa fueron inútiles: la tesis del fiscal fue plenamente sustentada por el juez de instrucción. Hace dos días, el acusado, que ahora tiene cincuenta y cinco años, estuvo presente en la sala cuando el juez leyó el veredicto en su contra. Allí también se encontraban los padres de la niña.

