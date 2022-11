Franco Perino: «Dieta (y ayuno) para combatir el estrés y los trastornos intestinales»

los Estrés Es un increíble mecanismo de defensa para el organismo. Tan pronto como notamos el peligro, activamos el sistema nervioso muy rápidamente. El simpaticomimético involuntario, que acelera el corazón y la respiración para poder llevar oxígeno a los músculos en caso de que tengas que huir o pelear, aumenta la presión arterial, le ordena al hígado que ponga azúcar en la sangre, siempre para alimentar los músculos, dilata las pupilas para una mejor visión, aumenta la sudoración (para calmar el cuerpo en caso de que tuviera que hacer un esfuerzo físico intenso) Previene funciones orgánicas de emergencia innecesarias como la digestión y el sistema inmunológico. (No tienes que preocuparte por los microbios cuando el lobo está cerca), función sexual, hormona de crecimiento. Las glándulas suprarrenales aumentan la producción de adrenalina y cortisol (hormonas del estrés), que potencian los efectos descritos anteriormente. El mecanismo de activación simpática es muy rápido pero complejo: LLa percepción del peligro inhibe la corteza prefrontal dorsolateralque tiene la función de inhibir la amígdala, la unidad central de las emociones, un núcleo nervioso del tamaño de una almendra ubicado en lo profundo del lóbulo temporal. Ya no oculta, la amígdala, a través de otra serie de pasos, libera el sistema simpático. Una vez que desaparece el peligro, todo vuelve a ser como antes, o al menos vuelve a ser como era cuando vivíamos en el bosque o la sabana prístina. Hoy vivimos en la ciudad y estamos constantemente expuestos a estímulos estresantesTráfico, ruido, prisas, ansiedad por el desempeño, ansiedad financiera, ambiente de trabajo problemático, ansiedad por los hijos adolescentes, desacuerdos con el cónyuge, derrota social. la presion es constantecrónico. El efecto en el intestino es complejo., por un lado, el estrés dificulta sus movimientos, pero por otro puede dinamizarlos, tanto que cuando tenemos miedo defecamos y orinamos. Los doctores hablan de eso Dispepsia funcional (No digerimos bien) y Síndrome del intestino irritable (Estreñimiento alternando con diarrea, hinchazón y dolor abdominal).

En los últimos años ha quedado claro El estrés también afecta a los microbios que viven en el intestino (O que los microbios intestinales reaccionan al estrés produciendo sustancias que, a su vez, afectan el sistema nervioso). Se reducen los lactobacilos y las bifidobacterias.Nuestros mejores amigos, los microbios capaces de volverse virulentos, como Escherichia coli y Pseudomonas, están en aumento. El intestino suele albergar billones de microbios pertenecientes a cientos de especies diferentes. Hacen mucho por nosotros, nos ayudan a la digestión, entrenan el sistema inmunológico, producen sustancias que mantienen la salud de la mucosa intestinal y reducen la inflamación.. La composición variable de las especies bacterianas se denomina disbiosis Por lo general, se asocia con inflamación y aumento de la permeabilidad intestinal (el intestino absorbe cosas que no debe, incluidos productos bacterianos y fragmentos de proteínas mal digeridos).

El intestino permeable es una causa importante de enfermedades autoinmunes (al fabricar anticuerpos contra esas porciones de proteína que no deberíamos estar absorbiendo, puede ocurrir que algunos de estos anticuerpos ataquen también a nuestros propios órganos). Se sugieren más estudios Una relación entre el estrés crónico y las enfermedades autoinmunes. Cada vez más estudios encuentran una conexión entre la composición de la microbiota intestinal y los trastornos neurológicos como la ansiedad y la depresión y cada vez hay más datos que indican que la disbiosis también afecta el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson.

¿Qué debo hacer? puede ser útil Toma probióticos y prebióticos (alimento para bacterias «buenas»), pero lo más importante es activar el sistema parasimpático (nervio vago) para Reducir los efectos del estrés.. El nervio vago calma el corazón y la respiración y reactiva todas las funciones que se ven obstaculizadas por el estrés, incluidos los procesos digestivos.

¿Cómo estás? Dos formas de trabajar, como recomendamos en las actividades propuestas por la Asociación La Grande Via. Uno es Comer bien (allá Dieta mediterránea prefieren trabajos vagos), Baje el vientre, baje el azúcar en la sangre, baje el azúcarTodos factores que desactivan el nervio vago. La fructosa en particular reduce la actividad vagal (pero la fruta está bien). Además de come menos (El ayuno activa el nervio vago), come tranquilo, mastícalo, sin encender la tele. La otra forma es la meditación, la oración, Aclara tu mente, cantar. Hablaremos de eso.

