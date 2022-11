«Durante ocho meses en silla de ruedas por una operación que salió mal» – Corriere.it

De equipo editorial de entretenimiento

Durante ocho meses en silla de ruedas. Alejandro HaberHombre de 75 años sufre problemas de salud y se ve obligado a usar una silla de ruedas. Así lo reveló el propio actor en una entrevista al diario “Libero”: “Estoy tratando una operación que no salió bien. Luego hice otro. Estoy tratando de recuperarme. El caso es que miro el mundo desde media altura. Trabajo, me entreno en el teatro, voy a conciertos. Pero no soy independiente».