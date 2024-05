Franco Di Marie Matt, Familia: “Abrazados por el amor de todos nosotros”. Tenía 68 años y padecía cáncer. CEO Sergio: “Me quedé impresionado”

Él murió franco di mare, anuncia la familia en una nota. «Con el amor de su esposa, hija, hermanas y hermano y el cariño de sus amigos más cercanos, falleció hoy en Roma el periodista Franco Di Mare. Seguirán las comunicaciones fúnebres”. El periodista de la Rai tenía 68 años.

Di Mare padecía cáncer y así lo anunció recientemente en la televisión conducida por Fabio Fazio. “Me conmueve y guardo en el corazón la grata y agotadora conversación telefónica que tuvo lugar al día siguiente de su denuncia. Lamentablemente no podré reunirme con él, como prometimos, pero estaré cerca de la familia y en este momento doloroso rezo con ellos”, dijo el director general de la Rai, Roberto Sergio.

Ha estado en Rye durante casi toda su carrera. De Mare se unió al consejo editorial extranjero de Tg2 en 1991 y en 1995 asumió el papel de corresponsal especial para la guerra de los Balcanes. En 2002 pasó al Tg1 y cubrió diversos conflictos: Bosnia, Kosovo, Somalia, Mozambique, Argelia, Albania, Etiopía, Eritrea, Ruanda, la Primera y Segunda Guerra del Golfo, Afganistán, Timor Oriental, Oriente Medio y América Latina. Durante su carrera periodística cubrió la política internacional. Desde 2003 también pasó a ocupar puestos directivos. En 2019 se convirtió en el nuevo subdirector de RaiUno y en 2020 asumió la dirección de Rai 3.

Uno de los invitados de Fazio reveló el otro día que sufre de mesotelioma pleural, un tumor «realmente grave» causado por la exposición al amianto. “Se toman porque se respiran partículas de amianto sin darnos cuenta: las fibras de amianto son 6.000 veces más pequeñas y ligeras que un cabello. Una vez liberado en el aire, no se deposita en el suelo, sino que uno lo inhala sin darse cuenta. Tienen una vida útil muy larga, pueden esperar hasta 30 años y, lamentablemente, cuando aparecen, generalmente ya es demasiado tarde.»palabras del historiador y periodista que describió la enfermedad en el libro Le Parole Per Dirlo.

Di Mare le explicó a Fazio: “He vivido una vida hermosa, los recuerdos que tengo están llenos de vida, no quiero quedar petrificada en torno a la idea de la muerte sino en torno a la idea de que hay vida, incluso todos los días. Lo que lamento tanto es enterarme ahora. No es demasiado tarde y aún no ha terminado. Como dijo Boskov, el partido termina cuando el árbitro hace sonar su silbato, y mi árbitro aún no ha hecho sonar su silbato.».

