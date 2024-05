“Con el microchip gané mi batalla”.

Todas las noches me hago cargo casi como si fueras Teléfono móvil A la mañana siguiente, estoy listo para subirme a la bicicleta y pedalear tan rápido como he podido hacerlo en mucho tiempo”.

Gabriele Selmi, de 66 años, natural de Castelfranco Emilia (en la provincia de Módena), goza de muy buena salud y es el primer paciente italiano al que se le ha implantado una versión avanzada de un microchip capaz de mantener los temblores y la rigidez incapacitantes que provoca. por parálisis de parkinson . El diagnóstico de enfermedad neurodegenerativa llegó hace 8 años y Salma poco a poco empezó a perder algunas funciones, como el control total de sus movimientos. “Lo que me molestó, en particular, fue ese terrible tic en mi brazo derecho que me hacía difícil incluso andar en bicicleta”, dice.

la operacion

El paciente ahora habla en tiempo pasado y lo hace con gran entusiasmo. “Porque hoy, después de la cirugía, las cosas han cambiado. Soy más rápido y puedo pisar los pedales de mi bicicleta con tanta fuerza como antes Él resopló«, afirma. En resumen, la operación a la que se sometió el pasado mes de enero en el Instituto de Neurociencia Irccs de Bolonia cambió su vida. “La implantación de estimuladores en el cerebro es un procedimiento que se realiza desde hace más de 30 años», explica Pietro Cortelli. Director de Operaciones del Ircs en Bolonia y uno de los científicos al frente del proyecto Mnesys, el mayor programa de investigación cerebral jamás realizado en Italia “Pero lo que ponemos en el cerebro de nuestros pacientes es. chip De última generación, que nos permite estimular los núcleos profundos del cerebro y al mismo tiempo registrar la actividad motora del paciente de manera precisa y oportuna, para permitirnos ajustar y personalizar la estimulación según sus necesidades”.

En pocas palabras, el procedimiento, realizado por un equipo multidisciplinar de especialistas, consiste en implantar un electrodo de 1 mm de diámetro en el núcleo subtalámico, un área específica del cerebro involucrada en la regulación de los movimientos voluntarios. A continuación, los neurólogos «ajustaron» el electrodo para optimizar la estimulación.

“El electrodo, a su vez, está conectado a un sistema que envía la corriente necesaria para la estimulación”, explica Cortelli. “Es como un Marcapasos corazón, que se coloca en la zona subclavia». Otra novedad del sistema es que se puede recargar externamente, por lo que el paciente ya no necesita sustituir la batería. «Lo hago solo, de forma independiente, ya que coloco el cargador en «La estimulación obtenida gracias a este microchip funciona bloqueando las señales que provocan los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson. «Por lo tanto, es posible obtener un mayor control sobre los movimientos de todo el cuerpo – precisa Cortelli – más que se puede obtener tomando únicamente terapia farmacológica”.

De hecho, los pacientes continúan tomando los medicamentos. “Pero poco a poco voy reduciendo la dosis y la frecuencia hasta que un día tal vez no lo necesite, o no lo necesite en absoluto”, confirma Salma. La eficacia del nuevo dispositivo también depende de su capacidad para registrar su actividad en tiempo real, lo que permitirá a los médicos controlar con precisión los resultados del examen. para tratarConfigure y mejore inmediatamente según la respuesta del paciente. “Tengo cierta discreción a la hora de controlar el suministro: si noto que los temblores o la rigidez empeoran, puedo aumentar yo mismo el suministro hasta el máximo establecido por los médicos”, dice Salmi.

El paciente ahora disfruta de su nueva vida. Luego de regresar de unas pequeñas vacaciones en Salento con la familia, esperará el próximo examen, que se realizará a principios de julio y luego cada 4 meses. “Mi familia, mi esposa y mis dos hijos, siempre estuvieron cerca de mí y apoyaron mi elección desde el principio”, dice Salma. “También lo hice un poco por ellos, pensando en el futuro, para que mi discapacidad no fuera una carga: es algo que nunca querría”, añade, satisfecho de recuperar el control sobre su cuerpo y su vida.

El proyecto

Salma es considerada la primera paciente italiana que podrá beneficiarse de la implantación de esta nueva generación de microchips, pero hoy no es la única. La misma operación se realizó en una docena o más de pacientes en Bolonia y otras partes de Italia. Mientras tanto, la investigación continúa con la esperanza de mejorar cada vez más la vida de los pacientes de Parkinson. “Parte del proyecto Mnesys está dedicada al cerebro y al cerebro Neuromodulación “Estamos trabajando para mapear el cerebro y comprender qué áreas necesitan ser estimuladas para obtener resultados más efectivos que los obtenidos hasta ahora”, concluye Cortelli, convencido de que las investigaciones pronto podrán elevar el nivel de eficacia de los tratamientos contra la enfermedad de Parkinson.

