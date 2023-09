Francia está lista para prohibir el «vapeo» desechable – último minuto

Después de Alemania, Australia y Nueva Zelanda, los vaporizadores desechables serán prohibidos en Francia como parte de un plan nacional antitabaco. La primera ministra Elizabeth Bourne dijo a la radio RTL – informó The Guardian – que el gobierno «pronto introducirá un nuevo plan nacional antitabaco prohibiendo en particular los cigarrillos electrónicos desechables, las populares ‘puffs’ que provocan malos hábitos entre los jóvenes».





El gobierno francés está ultimando su presupuesto para 2024 con un plan más amplio para reducir el tabaquismo, que según Bourne mata a 75.000 personas al año en el país.





Dijo que el plan no incluye otro aumento de los impuestos a los cigarrillos, pero añade: «Esto no significa que no estemos atentos al consumo de tabaco».





Su principal interés son los vaporizadores desechables, conocidos como “vapers”, que, según ella, son la puerta de entrada para fumar. Se teme que sabores como los postres helados, los malvaviscos y los chicles, que recuerdan a los dulces infantiles y a un precio relativamente módico, entre 8 y 12 euros, estén dirigidos a los adolescentes.





Muchos países europeos también están considerando prohibirlo.



