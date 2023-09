Bugatti: El modelo secreto que nadie conducirá jamás, es ridículo | imagen

¿Sabías que existe un coche Bugatti “secreto” que se produce en una serie limitada? Muy pocas personas en el mundo tienen eso.

Cuanto más raros son los coches, más valiosos son para los coleccionistas: Poseer un modelo que muy pocos poseen, o quizás nadie más posee, es un motivo de orgullo increíble, especialmente si la marca es de lujo.

por ejemplo Bugattiuna de las marcas de automóviles más prestigiosas, Produjo un modelo que todavía hoy es muy buscado. Precisamente por su extrema rareza.

El fabricante de automóviles francés es desde hace mucho tiempo un símbolo del lujoFamoso por sus autos deportivos y de carreras. La empresa original, la fundada por Ettore Bugatti, lamentablemente ya no existe: hoy Bugatti Automobili forma parte de Bugatti Rimac, una empresa conjunta entre Rimac Automobili y Porsche.

Sin embargo, esto no significa que los coches Bugatti no hayan perdido su encanto, al contrario: aún hoy se encuentran entre los coches más buscados y comentados del mundo. Uno en particular atrae desde hace muchos años la atención de los coleccionistas: el EB112, un vehículo «furtivo».

Bugatti EP112

El Bugatti EP112 es un concept car producido por el fabricante de automóviles francés Bugatti en la década de 1990.. Este modelo representa un ejemplo de alta gama en el mundo de los automóviles de lujo y fue diseñado para competir con marcas prestigiosas como Ferrari, Lamborghini y Bentley. El Bugatti EB 112 era un sedán de cuatro puertas y cuatro asientos, con… Diseño elegante y aerodinámico. Él estaba montando un Motor V12 de 6.0 litros y cinco válvulas con más de 400 caballos de fuerza Lo que le dio al auto un alto rendimiento.

La tracción total y el EB 112 ofrecían una serie de tecnologías avanzadas para su época, como suspensión activa y una amplia gama de características de confort y lujo dentro de la cabina. era el modelo a La velocidad máxima es de 300 km/h y la aceleración de 0 a 100 se realiza en sólo 4,4 segundos. Una auténtica joya de su época.

historia específica

El EB112 hizo su debut en el Salón del Automóvil de Ginebra de 1993.. Este modelo despertó inmediatamente el interés de los aficionados, pero no salió al mercado hasta dos años después. La EB112 era muy esperada por todos y también por el edificio. Parecía un auto Exclusivo, Porque sólo se iban a producir 400 ejemplares.

Sin embargo, a pesar de las expectativas positivas iniciales, el Bugatti EB 112 nunca entró en producción a gran escala. La empresa atravesaba dificultades financieras en ese momento. El EB 112 se quedó sólo en un prototipo, un concept car, sin llegar nunca al mercado. Fueron producidos solo en total. Cuatro modelos, y no está terminado ni siquiera según el proyecto inicial. Así que sólo hay cuatro en el mundo; Uno de ellos fue visto el pasado mes de mayo en el Motor Valley Fest de Módena, convirtiéndose en el campeón indiscutible del evento. Es una verdadera lástima que este modelo nunca haya llegado a producirse.