Francesca Neri, terrible enfermedad: causas aún desconocidas | Así es como se hace

La esposa del actor Claudio Amendola padece una terrible enfermedad que le provoca un gran sufrimiento. ¿De qué está hablando?

francesca neri Es una de las mujeres más bellas de la televisión italiana. La esposa de un hombre igualmente encantador, Claudio Améndola, actor sólido. Los dos forman una pareja muy unida y enamorada desde hace muchos años, más de 25, y juntos tienen un hijo, Rocco, que ahora tiene 23.

Pero como dijo en su libro, como carne vivala hermosa Francesca sufre de un terrible enfermedad Ese con el que ha estado peleando durante mucho tiempo y que la ha mantenido fuera de escena durante años, desde que se topó con ella en 2015. Pero, ¿qué es?

Francesca Neri: la enfermedad y el amor de Claudio

En una entrevista con muy cierto Hace unos meses Claudio Amendola habló al respecto: “Francesca lucha, luchó, luchó consigo misma, con su cuerpo, con su cuerpo, y cuando eres una persona muy inteligente, también puedes encontrar en la enfermedad, en el malestar, un motivo para buscar fuerzas y luego sentirte bien. Cuando la enfermedad no es obvia, cuando no tienes nada, puedes reconocerla, pero te cuesta vivir tus días, es una dificultad física porque es un dolor físico enorme que estás tratando de entender de alguna manera”.

La enfermedad que aquejaba a Francesca es cistitis intersticialEs una inflamación crónica de la vejiga que provoca fuertes dolores debido al adelgazamiento de los tejidos que recubren las paredes que son atacados por los ácidos de la orina. No de origen bacteriano, los tratamientos son una combinación de fármacos, pero no son fáciles de diagnosticar.

Durante algunas entrevistas, la esposa de Amendola admitió que incluso pensó en suicidio Como el Corriere: «Pasé meses jugando burraku en línea por la noche. Mi encierro duró tres años. Y cuando se trataba de todos, con la epidemia, estaba mejor porque comparto su situación con otros. De hecho, estuve tres años fuera años, pero yo estaba allí, yo estaba allí En casa con ellos, esto es lo más terrible. Jugaste con la idea subordinar suicidio.»

Como estas hoy

Francesca no se curó como admitió: “La fase aguda duró tres años, de los cuales no salí, no cura: Aprendes a manejarlo y no provocarlo para que no interrumpa” También por eso quería contar su historia en el libro que se publicaría en unos días.

Sin embargo, puede contar con el amor y apoyo de su esposo, quien confesó entre lágrimas al leerlo: «Lo leí y Lloré mucho. De alegría y dolor. Es una muestra de gran inteligencia, sensibilidad y valentía. Mi negocio estaba de su lado y eso era lo que tenía que hacer. No fue difícil, fue más difícil para ella».