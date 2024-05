“Fotos después del accidente. «No quería traicionarlo y arruinarlo todo».

Ella es una verdadera amiga y no lo traicionó.

“Yo era el único fotógrafo en la esquina, justo enfrente de la pared exterior. Corrí hacia el lugar en mi scooter y comencé a tomar fotografías de una vez, pero no era yo, era el dedo que se movía solo. Me di cuenta de que eran cuatro tiros en carne viva y Ayrton estaba en el medio sin casco y con un ojo ensangrentado. Entonces, cuando regresé a la redacción de Autosprint esa noche, una vez que se anunció oficialmente mi muerte, le dije al director Carlo Cavicchi que no quería publicarlo. Me preguntó si tenía más fotografías para el periódico y cuando dije “sí” me dejó en libertad de borrarlas definitivamente. No quería traicionar a mi amigo».