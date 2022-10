Foro QS. Giancarlo Pizza: «La opinión de un no psiquiatra»

De Giancarlo’s Pizza

En este foro quisiera explicar el motivo de mi intervención que, se lo aseguro, es sólo ostensiblemente improvisada. Digo enseguida que profesionalmente no tengo nada que ver con la salud mental o la psiquiatría. Pero durante años, eso es desde que el prof. Comenzando con el famoso libro de 1998 El hombre incurable, el significado de la medicina, hace casi un cuarto de siglo, nos ha explicado a todos con admirable persistencia, libro tras libro, la crisis de la medicina en nuestro tiempo y, por lo tanto, la necesidad ‘de ‘medicina para definir el pensamiento’ para reformarlo, sigo con afán su brillante e infatigable labor intelectual.

Personalmente creo que lo que ha producido Cavicchi en los últimos años (no siempre entendido y apreciado por todos) constituye un capital intelectual innegable para la medicina y la salud, y por tanto también la salud mental, y que a todos, y por tanto también a la salud mental, le irá bien. si se usa

Mi aplicación hizo prácticamente todos los libros de Cavichy. Que sea un tema de discusión y reflexión.

El último libro, Más allá de 180, nos tomó a todos por sorpresa. Estamos acostumbrados a estudiar el pensamiento reformista de Cavici en el campo mucho más amplio de la medicina y la salud, desconocíamos sus «deudas» con Pasaglia, lo mínimo de su lucha de juventud contra los sanatorios y sus experiencias con los servicios de salud mental. Y menos pensamos que, como caballero, quería saldar la deuda contraída con Pasaglia haciendo un espectáculo más allá de la Sinfonía Inconclusa.

Pero es él quien explica por qué y responde como un pragmático: Escribió este libro porque las cosas están tan mal.

Si entiendo bien juntando las piezas: Cavici escribirá “Más allá de 180” luego de una larga elaboración, es decir, luego de la publicación del primer “La Cuarta Reforma” (2016) luego “Cien Tesis” de FNOMCeO (2019) y finalmente “Paralelo Ciencia” 2022.

Esto significa que «Oltre la 180» no es en modo alguno un libro aparte sobre un proyecto y una estrategia más globales e integrales. Definitivamente es un libro especial que trata sobre un sector privado y típicamente lo usa para definir lo que realmente es «inigualable». En medicina más que en salud mental ¿qué hay? Cabe señalar que en su libro utilizó esta singularidad para remover viejas contradicciones nunca aclaradas respecto de la relación entre psiquiatría, medicina, ciencia, ideología, evidencia y prácticas. Realmente muy interesante.

Así que lo que ofrece a la salud mental es casi por un lado una extraordinaria aplicación y apropiación pero también una reinvención de algunas de las ideas básicas de su pensamiento.

Dos ejemplos: su propuesta de deducir el servicio de las prácticas y referirse a las prácticas definiendo modalidades pertenece a una dirección relativa al conjunto de la medicina y la ha desarrollado de manera muy amplia. De esta corriente nació la idea antiburocrática del ‘autor’, es decir, un trabajador ‘fuera de las jaulas’ que trasciende la forma clásica del empleado, y pone en crisis el concepto de competencias al cambiar la identidad de quienes trabajar pragmáticamente.

Nuevamente, su idea original del «factor de equilibrio» además de ser una idea nueva para el operador es en realidad una redefinición del antiguo concepto de salud o salud mental, es decir, pretendemos definir este sector, sus servicios, sus operadores. como productores, idea que me parece más adecuada en relación con las complejidades epidemiológicas de nuestro tiempo. Va más allá de la noción habitual de salud mental.

Pero ante este «esfuerzo» cultural masivo, lo que más me llamó la atención fueron las reacciones y dificultades de la gente.

He leído las publicaciones del foro publicadas hasta ahora y, francamente, creo que puedo decir que algunos (Angelozzi, Filippi) han entendido profundamente el significado reformista de «Oltre la 180», aceptando abordar las contradicciones que existen, pero otros lo han hecho cortésmente. desestimó este enfrentamiento por mostrar malestar sería un error ignorarlo.

Al parecer, el llamado de Cavicchi a superar los 180 ha sido legítimamente respondido por quienes simplemente repiten su interés (literalmente “estar en el medio”) defendiendo lo que en informática se denomina “dominancia”. Pero limitarse a este estado de crisis en defensa de la propia “hegemonía” supone, por un lado, que la dominación de uno es la solución que hay que dar al mundo, y, por otro lado, supone que el mundo, a pesar de sus crisis, contradicciones y contradicciones Los problemas, en todo caso, deben corresponder a lo que conviene a quienes trabajan en el campo de la salud mental. no me parece una gran posibilidad

Me preocupa el argumento de que los problemas de salud mental no tienen una identidad propia sino que dependen de cómo se interpreten los intereses en ellos. Cavicchi sugiere distinguir entre problemas estratégicos y problemas o comodidades personales. Así que para distinguir lo general de lo particular. Pero por lo que he leído, no parece una hazaña fácil.

Por ejemplo, el discurso de Duce, realmente interesante sobre todo por las experiencias que narra, no es más que un avance de defensa de lo que hace hoy en día en el departamento un directivo “inteligente”, que para reafirmar el valor de lo que hace, Prefiere no ocuparse de las grandes contradicciones que le presenta Cavichi.

Su teoría del «vaso medio lleno y medio vacío», su preferencia por la idea de un líder sobre la de los de equilibrio, su justificación de algunas de las contradicciones destacadas en el libro de Cavichy, y su reconocimiento de algunas contradicciones que son válidos sólo para otros pero no para todos. En sí mismo, delata su preocupación real: pero si tengo que pasar de 180, significa que lo que estoy haciendo no está bien, pero como lo que estoy haciendo no solo es bueno, es aún mejor, pasar de 180. es una tesis equivocada por lo que se negó. Estoy muy impresionado de que mientras Angelouzi, cuyo artículo realmente aprecio mucho, captura la novedad y la riqueza de la contribución de Cavici, es decir, el conocimiento secular independiente, que es un punto de vista metaestratégico y con visión de futuro, Duchy señala cortésmente que el punto de vista de Cavici es «demasiado externo» como parece ‘Demasiado’ suena como ‘demasiado’ y por lo tanto inevitablemente ‘incompetente’.

La carta de Fioretti, la última que leí, sugiere la misma molestia que Duce. Como ex presidente de la congregación, conozco a Fioretti y conozco su carrera en Emilia-Romagna. Leyendo su artículo y sobre todo conociendo su historia la sabiduría que parte de “El que no innova pierde su pasado” en realidad proviene de él ante todo, y se vuelca “Si arreglas corres el riesgo de perder tu pasado”.

Mientras que Cavichy pone como condición, para hacer un discurso más avanzado, la condición de liberarnos de disculparnos, Fioretti hace todo lo contrario sugiriendo permanecer en la disculpa, y así sugiriendo, como dijo casualmente, no tener cucarachas por la cabeza. Solo mire los cuatro puntos de sugerencia al final de su artículo. Entonces Fioretti también teme que aceptar el discurso de la «sinfonía incompleta» signifique de alguna manera un problema para la «soberanía» del individuo.

Para terminar, además de felicitar a Cavicchi por su hermoso libro que leí de un tirón durante el fin de semana, me gustaría agradecer mucho a Fassari que, con sus foros, nos brinda aire fresco en un momento en que el aire fresco escasea.

Sólo señalaría que en un «momento» (que, como nos explica el propio Cavici, nunca es un momento sino una verdadera etapa histórica de una época determinada) por definición «inolvidable» porque está caracterizado por muchas crisis, es no es en absoluto circunstancial como parece la medicina Y la salud y por tanto también la salud mental se pierden en un laberinto de contradicciones, contar con el famoso hilo de Ariadna para encontrar una salida no es poca cosa.

Por el contrario, tener cables o más cables, como sugiere Kavici, se convierte en la condición inicial sin la cual incluso una crisis de salud mental puede quedar sin resolver.

Creo que la idea de 180 como una «sinfonía incompleta» es uno de los hilos que se nos ocurren en la discusión para encontrar una salida.

Después de todo, me parece que Cavicchi está teniendo la misma mentalidad con la salud mental que lo ha estado haciendo durante años con la medicina: hay una perspectiva incierta y peligrosa, por lo que es necesario construir una contraperspectiva que solo puede estar inspirada en una pensamiento de reforma.

Cuando Kavici en el artículo que abrió este foro (QS 29 de septiembre de 2022) identifica los cinco «puntos de quiebre» (para disculparse, para simplificar, para nociones obsoletas, para negar contradicciones, para el pensamiento burocrático).

Espero que la salud mental sea un tesoro para esta oportunidad imperdible.

Pizza de Giancarlo

Vicepresidente de la OMCeO Bolonia

10 de octubre de 2022

