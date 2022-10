Cremonese-Nápoles, Informe de tarjetas. Spalletti no cae en la tentación de titolarissimi

brisa pasada. monumento coreano. Kvaratskhelia cría camellos y Politano tiene que castigarlo. cepillo mario roy

MG Cremona 10/09/2022 – Campeonato Serie A / Cremonese-Napoli / Foto de Matteo Gribodi / Image Sport En la foto: Oliveira Miramontes Matthias, su gol jubiloso

Report Cards Cremonese-Nápoles 1-4 por Fabrizio Desposito e Ilaria Puglia.

Merritt. La marca roja y gris proviene de una perversión maliciosa de un príncipe, y el joven Merritt no puede hacer nada. Cremonese es rudo y atrevido pero no salva. Solo en la primera parte le ayudó San Palo, pero estaba en fuera de juego. Eso es lo que Ilaria – 6

Porque entonces, seamos sinceros, Cremonese hizo un buen y valiente juego como dice Alvini, haciéndolo Nápoles, esto es sin duda. Porque no cabe duda, sobre todo, de que hace un año hubiéramos perdido un partido así (también me imagino la imagen al final del partido, con los jugadores frustrados y las caras colgando al salir del campo, Incluso me imagino los pliegues de la cara, que estamos tan acostumbrados a ver). Pero desde aquí decimos que no era realmente peligroso de cara a la portería – 6

di lorenzo. Por momentos encarna el total alabado del fútbol del pasado martes, cuando se extiende de derecha a central y Zambo pasa a actuar como suplente. Y la cruz cuadrilátera estampada por Oliveira-7 pertenece a Euroappuntato Capitano

Preciosa pelota, la que le regaló a Oliveira, que bonito papel el que pintó ayer Spalletti. El capitán está lleno de sorpresas – 7

Rahmani. Cada grupo de nativos con puntualidad suiza fue interceptado por él y Kim Il Longo, y convertidos para la ocasión en torres de radar aéreo. Sin embargo, en el suelo se presenta en sacrificio humano para lanzar ese balón a córner en el minuto 78. Ojalá vuelva pronto. Ah, se me olvidaba: a los 2′ juega solo con el tunel y casi toca el eje – 7

Y en ese túnel con poste de conexión hubiera valido la pena el rugido de la afición del Napoli en Cremona. ¿Pero sabes cuál es la fuerza de Nápoles este año, Fabrizio? Sí, perder a Rahmani, que sin duda extrañará al Ajax, es peligroso, pero por primera vez no mires al banquillo y pienses: ¿ahora quién lo reemplazará? La fiabilidad del equipo construido por Spalletti -y Giuntoli y De Laurentiis, nunca lo olvidamos- es tal que ya no provoca escalofríos ni dolores de estómago -7

Ostegaard A partir del 81′ Míralo bien: Me encanta Ostigard, Ilaria. Lote – 6

Yo también. Ayer lo vi menos presente de lo que solía estar, pero de repente involucrarse en la carrera definitivamente no es fácil. Confío mucho en él, es un defensor fuerte e inteligente – 6

Kim. Como escribe Max Gallo en Corriere del Mezzogiorno, el valor añadido de este equipo es su fascinante intrusión en el napolitano antiguo y asfixiante y en la narrativa dominante y secreta que ha existido durante décadas. Esto significa que Kim Il Lungo es un ejemplo fenomenal de perseverancia y habilidad y también en Cremona es decisivo y ahorra 95 minutos. avergonzado. Debe ser preservado y protegido del mencionado napolitano. De hecho, por el contrario, será necesario dejar que Corea fluya de fuentes y grifos. Viste… – 7

Solo un recuerdo. Alguien que nunca muestra momentos de dificultad para respirar o niebla. Un rostro limpio y tranquilo esconde una fuerza y ​​una aplicación excepcionales. Debemos contarle a este chico, averiguar sus características e historia, su vida, las cosas que ama, y ​​cómo pasó los años que lo trajeron aquí. Despierta curiosidad y placer – 7

mario rey. En algunos pelirrojos avanzados, mantiene la cabeza en otro lugar, ligeramente distraído. Y luego, piensa en Ilaria, apenas necesitas al Che como infiel. Iber Beta Cross Victorioso Cholito Cabeza, que merece un voto extra – 7

Solo sé una cosa, Fabrizio: recordaremos esta temporada con cruces diseñadas por Mario Roy en una paleta de los colores más hermosos que Napoli haya mostrado: 7

olivera del 81′. Récord argentino, récord mexicano, récord uruguayo. Una secuencia asesina en español – 6.5

nuevo progreso. También es una expresión de esto. Magníficamente nuevo, tan refrescante, confiable, un hambre que el mundo envidiaría. Gracias siempre Giuntoli, también en este caso – 7

Anguisa. Un partido normal, a punto de cansarse y eso hace que el Napoli descuide un poco ahí mismo en el medio. No solo eso: en el 28′ le devolvió un impactante balón al joven Merritt. Dicho esto, confirma su nueva carrera ofensiva y es peligrosa al menos dos veces – 6

La peor actuación hasta ahora en esta liga. el es humano, Como escribió el director. Más de una situación en el campo no me gustó por la suavidad del pie en más de una ocasión – 6

lobotka. En el suelo de Cremona hay una jaula preparada para él, en la que puede ser encerrado. Pero Robotka se sale con la suya varias veces y, como de costumbre, dicta la línea recta a seguir para sus compañeros de equipo. También es eficaz en la recuperación, ya que es indoloro – 6,5

A pesar de la jaula, los cremoneses suelen fallar. Luego la generosidad, que maravilla – 6.5

NDOMBÉLE. Entre muchas cosas vacilantes y valiosas, pongamos a Ilaria de esta manera: mientras el juego flote en la tranquila serenidad de cero a uno, Ndombele no se ve mal. Pero luego, cuando los aborígenes igualan y el juego se endurece, etc., este es el primero en ser reemplazado. Todo vuelve – 6

El tiempo de juego no cambia en sus piernas, ya sea que tome las riendas desde el banquillo o esté apostado como titular. Pero también crecerá. Con este Spalletti y estos ejemplos como compañeros, el crecimiento es algo seguro – 6

Simeón desde el 57′. Como en Milán, otro gol logra los tres puntos. Entonces la pelota del dúo ganador entre Che Kvara y Bambolo finalmente se defendió. Cholito tiene una cabeza grande, Su entrevista con Nasion Y se llevó a Napolista para traer de vuelta al niño maravilloso, que da calidad de filósofo al tiempo que su adolescencia pasaba viendo a su padre quince días al año – 7

Su cabeza está siempre presente para sí mismo. En el cráneo bajo la portería goleadora reside todo el odio agonizante del Napoli. En cambio, en el balón enviado a Lozano está toda la generosidad y visión de juego de un futbolista inteligente y humilde, trabajador y que sabe de todos lo que es calidad de tiempo versus cantidad. Ejemplo – 7

politano. Regate, diferentes pases y el penalti esta vez no está en el fondo, lo que descalifica a Radu. Entonces ya no puede más y está en forma, después de esta semana dorada – 6.5

Aquí también tengo que estar de acuerdo con el director Gallo: la película del año pasado ha regresado por un momento, que realmente no nos gusta y ya no sentimos la necesidad. Y estando el Napoli tan lejos de ello, habrá que hacer todo lo que esté a su alcance para rechazarlo. Y luego me molestó el hecho de que él siempre va a ejecutar el penalti. Conquistado por los infieles, podría haberse retirado. Pero al parecer las decisiones de Spalletti en la víspera del partido tienen lugar aquí – 6

Lozano desde el 72′. Se ha mudado por una torpe furia de bromista porque aún no ha sido aceptado en la cooperativa spallettiana del objetivo. Su apaciguamiento es la generosidad de los infieles del Che que le dieron un balón en una portería vacía. Asafa, Ilaria. Chucky tomó una idea y nosotros con él. Y también puede hacer un doble – 6.5

Nunca pasará esa pelota. Para juicio en Lozano ver Kvaratskhelia – 6.5

raspaduri. Esta vez, Giacomeno se muestra implacable de cara a la puerta. Dos disparos disponibles y dos rechazados. Por lo demás, el volante habitual y minucioso va hacia el centro para soltar las alas y no solo – 6

Es su movimiento para desbloquear el poder de Raspadori en el medio del campo. Una meta es algo más que alcanzarla se convierte en hielo – 6

Zelenski desde el 72′. Juega solo un nivel, pero parece haber – 6

Que lindo ver a Zielo entrar a la cancha y pensar: te extrañé – 6

Kvaratskelia. Un hombre llamado rigor: Es la tercera persona a tomar si no calculo mal, Ilaria. No es él quien quiere vivir de las jugadas decisivas en mi opinión: quizás no se le busca con tanta persistencia. He escrito antes sobre Marittiello. Y nuestro lector Gianni Cicero confirma mi escepticismo: «¿Pero por qué no juegan tanto con eso?». especialmente. En cuanto al valor agregado antes mencionado, en la entrada de Kim, Che Kvara dijo algo agradable durante la semana: «Aprendí una palabra del napolitano, pero la olvidé». Instando al tribunal presidido por Funiculì Funiculà y castigo ejemplar – 7,5

Kvaratskhelia le recuerda a Lozano ya todos nosotros el valor de la generosidad. La importancia de los pases que muchas veces se recuerdan con más de un gol. Ahora estoy convencido: los infieles están aquí para ilustrarnos, para mostrarnos la belleza del fútbol, ​​la inteligencia superior, la astucia, y hasta para meter penales y ocasiones de jugar. El punto de vista de quien ve lo que sucede un momento antes de que la realidad tome forma. Es como si estuviera dirigiendo el juego por su cuenta. enseña a los incrédulos. educación. semilla de belleza – 8

hombro. Después de hablar del cansancio y de las sustituciones cruciales, el once inicial, antes del saque inicial, me producía una sensación de mareo e irritación, una especie de conmoción que venía del pasado. Aquí espero que el chamán, a diferencia de todas las casaras, no se preocupe por el hecho de que no hay dueños y reservas, en un síndrome muy nominal, que ya era fatal en la época de los noventa. Digo esto, Ilaria, porque los cambios anunciados fueron más de uno. Pero es una explosión, en realidad. Es por eso que Napoli tiene una cabeza, una fuerza y ​​un carácter completamente nuevos: 6.5

Lo dije al principio: íbamos a perder un partido como este el año pasado. En cambio, Napoli sufre pero al final se desborda. Estaba más emocionado que el Ajax, Fabrizio, por una emoción consciente, optimista, esclarecedora. Nunca antes había visto Nápoles así. Por supuesto, la selección de los actores del mercado fue crucial, pero reunirlos puede no ser necesariamente fácil. Por otro lado, Spalletti simplemente logró desarmar. Nápoles es una familia donde la conciencia es siempre la misma: aún se puede mejorar, mejorar y corregir errores. Dijo esto su enfado mientras Nápoles se desbordaba. ella es hermosa – 8

Sentencia de Apis. Muestra dos cosas que son graciosas e inusuales. En un primer momento interceptó un balón de tiro libre que se dirigía a Giacomeno. Luego le silbó a Zambo y se disculpó – 6