Flora Canto, todos los detalles de su matrimonio con Enrico Bregnano: «Será al estilo americano, es decir …»

Flora Cantu lo revela todo detalles para él matrimonio Con Enrico Bregnano. Actriz Hoy es otro día, la invitada Serena Burtoni, habla de los azahar con los cómicos de los cuales Martina, 4, y Nicolo, que llegaron al mundo el pasado 19 de julio. El de 55 años la sorprendió en septiembre con un espectáculo nupcial frente a toda la Arena de Verona que fue una sorpresa durante uno de sus espectáculos.

«¿Nos vamos a casar en julio? Sí, si llegamos allí con la pandemia y todo lo que está pasando …»Flora le confiesa a Burtoni que quiere conocer los detalles del evento. “Llego tarde con la organización – continuar – Aún no he hecho las invitaciones ni me he decidido por el vestido, pero he elegido el lugar «.

El presentador está tratando de aprender más. «¿Dónde vas a matrimonio? «. «No se puede decir», una copia del original Flora cantando. Pero luego aflojó un poco los botones: «Será junto al mar, haremos de todo allí, nuestra hija Martina traerá los anillos de boda, será una fiesta americana».

Flora y Enrico han estado juntos durante mucho tiempo. “Me encantaba la comedia en general y la conquisté con esta filosofía – dice el artista – Cuando ensayamos para el primer espectáculo, nos matamos de risa y eso empezó todo «. Cuando se le preguntó si Brignano era diferente a su apariencia, ella confirmó: «No está deprimido, al contrario, pero como todos los hombres cuando se despierta mal, tiene malos momentos, y es mejor dejarlo solo. Luchamos mucho, tenemos personalidades fuertes, pero luego no podemos quedarnos separados». , eso significa que estuvimos juntos durante 10 años «.

Una parte imperdible de la película en la que se cuenta la propuesta de boda que la dejó abierta en la plaza, Flora Cantu se emociona: «Aún me conmovía, no sabía nada. Esa noche tuvimos que parodiar a Romeo y Julieta, y luego por una serie de inconvenientes no lo hicimos. Estaba sentado en la primera fila con una amiga, cuando ella comenzó para cantar las melodías de una canción de Jovanotti y voltearme hacia mí, pensé: « Qué lindo, quiere dedicarme la canción », pero luego se me aceleró el corazón y entendí todo …

Flora ahora volverá a la televisión con un programa de cocina. Hecho por mamá y papá En Rai Due a partir del 15 de enero, pero pronto comenzará los preparativos para la boda que espera sea inolvidable.

escrito por: Annamaria Capuzzi El 01/10/2022.