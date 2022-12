Al igual que el huevo de Pascua, estamos ansiosos por abrir ahora en Navidad, pero descubrimos que no tiene «nada» adentro, tanto fitness en el exterior no tiene «nada». menos de todos estos Toneladas de fitness entregadas digitalmente. En el caso físico y concreto existen al menos las máquinas disponibles y los vestuarios, pero para que el entrenador competente vuelva a llamar en otro momento: la oficina está cerrada, a menos que el siglo XV esté preparado para las llamadas «lecciones introductorias necesarias». «. Comprar un servicio de acondicionamiento físico hoy es: registrarse por un período determinado en un momento determinado del deporte para un servicio de un acondicionamiento físico determinado que, dependiendo de las consideraciones del lugar, esperamos alcanzar. Sin embargo, no está claro qué se venderá dentro del registro de huevos de Pascua y lo que golpeará la grupa, más a menudo, en A expensas del cliente y en interés del club, se nos vende otro servicio a largo plazo: el Paquete de lecciones, De hecho. Lecciones que la Web ahora subestima porque las ofrece gratis En Instagram por un maestro capacitado gracias a los fines de semana en línea y seminarios web donde todos se felicitan y se dicen en Insta, Tik-tok, Facebook y Linkedin lo buenos que son. No termina aquí. este es el comienzo.

Fitness empresarial: diversificar o desaparecer

A corto plazo, en el estilo matryoshka comercial estratégico, incluso un tercio se ofrece como un servicio de acondicionamiento físico. Todo en el primero, segundo y poco a poco el otro vacío, colocado en la canasta a través de campañas que coinciden con los Días Santos y luego San Valentín, Día de la Madre, Día del Padre, y en un principio con la “Promo Navidad” que se decía. El problema es Incluso el proveedor de fitness ya no sabe en qué se ha convertido en los últimos años., después de haber luchado (y a veces perdido) la batalla contra las horribles características de los súper entrenadores de Instagram. Y aunque el proveedor de acondicionamiento físico no sabe lo que está vendiendo, y mucho menos la diversificación, sí, ¿por qué? Para diversificar, necesitas estrategia y cerebro sin ser normativo., hay alguien, o mejor dicho, «hubo alguien» que en vez de presentar al pie de la letra lo que aprende de memoria en webinars, tendrá, eso sí, la intuición para entender cómo diversificar. Porque lo aprendió en el campo, de los clientes, todo es diferente, todo es auténtico. Es él, o mejor dicho, él: el verdadero entrenador.

Industria del fitness: los clientes lideran el camino

Las estrategias de diversificación de servicios surgen de la táctica, del campo, de los clientes. Lideran la industria del fitness y no son Los gerentes obsesionados no distinguen entre ejercicio aeróbico y ejercicio aeróbico Se celebran con premios mientras que la gran mayoría de centros que recomiendan compiten en precios. sin perspectiva. Un entrenador real lee el juego real que los clientes están jugando dentro de la sala, ejecuta flujos mejor que un semáforo, cambia entre campana y pelota medicinal, entre cinta de correr y pelota elíptica y juega con un desfibrilador, si es necesario.

Como un experto mecánico que interviene en casos difíciles, El gimnasio es la primera caja de fórmula.: Hace las cosas bien pero con un mecánico experto que lo «siente» antes de poner la mano en el motor. los mismos factores de producción? Mismo resultado: sale en la primera curva, que es el precio. Si lo ejecuta a 19,90 por hora como lo hacen algunas membresías, perderá el juego. Si la diversificación empieza desde abajo y vuelve a la gestión, ¿cómo desciende desde arriba si es igual para todos? idea en voz alta.

