Fiscalía de Milán: “Dudas sobre el precio de venta del Milán” – Fútbol

También existen dudas sobre el precio de venta de Milán en la investigación llevada a cabo por la Fiscalía de Milán que se centra en la compra y venta de la empresa y que supuestamente no se produjo. Por este motivo, el director general del club, Giorgio Forlani, su predecesor Ivan Gazidis y otras dos personas son responsables de obstaculizar la actividad de supervisión de la Federación Italiana de Fútbol, ​​a la que presuntamente se transmitieron informaciones erróneas sobre la propiedad real. Tras los registros e incautaciones de equipos informáticos y telefónicos, a través de los cuales se pudo rastrear, utilizando unas cuarenta palabras clave, correos electrónicos, chats y documentos para confirmar la sospecha de que la «propiedad accionaria» todavía estaba en manos de Elliott, surgieron otros temas de investigación. . En primer lugar, pretendemos investigar, también en la hipótesis que surge de los documentos recopilados por los fiscales Giovanna Cavalieri y Giovanni Polizzi en los últimos meses, sobre la propiedad real, sobre los verdaderos motivos de la operación, es decir, si hubo Hay algo más detrás de esto.. Y también si la cifra oficial de compra es suficiente: 1.200 millones de euros, una cantidad que durante mucho tiempo se consideró demasiado alta en el ámbito del fútbol. La reconstrucción de los investigadores de Milán, según Elliott y el club rossoneri (sin relación con los hechos controvertidos), también fue rechazada por RedBird, que posee con sus suscriptores “el 99,93% del club de Milán – afirma el portavoz – y el 0,07% restante es en manos de accionistas italianos individuales que son fanáticos del club desde hace mucho tiempo”.

Además, «la idea de que el fondo liderado por Paul Singer no posee ni controla la empresa es completamente falsa y contradice todas las pruebas y hechos, incluidos aquellos que supuestamente forman la base de la investigación».. La investigación continuará ahora con la copia forense del contenido de los medios informáticos y telefónicos y con el análisis de la cantidad de documentos que se supone extrapolarán, mientras que algunos documentos serán enviados, teniendo en cuenta la confidencialidad de la investigación. al Ministerio Público. La Asociación de Fútbol por sus decisiones en el frente de la justicia deportiva. Según el poder judicial, la Federación Italiana no habría recibido una “comunicación exhaustiva y transparente” o habría recibido una carta “omitiendo las circunstancias relevantes sobre la propiedad real” del Milán. Esta tesis se basa en una serie de supuestas “anomalías” que han salido a la luz en los últimos meses y que militares de la Unidad Especial de Policía Monetaria de la Guardia Financiera incluyeron en un informe fechado el 1 de febrero.

Entre estas discrepancias había “discrepancias significativas” entre lo que el Fondo de Jerry Cardinale informó a la SEC y lo que en cambio se informó “a la Junta Directiva del Club” con respecto al origen de los fondos utilizados para completar la compra. «. En particular, según los documentos de la investigación, el Consejo de Administración de Milán fue informado el 11 de junio de 2022, es decir, antes del cierre, de que el Fondo pagaría 400 millones de euros, o parte de los 1.200 millones de euros. Cv» que no aparecen, sin embargo, en los documentos que RedBird envió a la Sec. De hecho, del “Formulario de declaración” actualizado del 31 de marzo de 2023 presentado ante la SEC, leemos en el decreto de búsqueda, parece que el fondo indicado para la compra no está “administrado por RedBird”. Un elemento que, junto a otros factores, hizo sospechar que “la mayor parte del capital utilizado para la venta” “proviene de un vehículo corporativo no transmisible” a Cardinale. Según los fiscales, Elliott también controla Milán gracias a un “préstamo de vendedor” otorgado a RedBird por 560 millones de euros, parte del precio de compra de 1.200 millones de dólares. Una financiación que repercutirá, con un papel activo de Elliott, según los documentos, también en la «propuesta de venta inminente de una parte de las acciones» del club a inversores árabes, lo que el Fondo Cardinale niega.

