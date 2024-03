Bebidas azucaradas, existe un peligro que no conocías

Todos sabemos que las bebidas azucaradas son malas para la salud, pero existe un peligro que no todo el mundo conoce: esto es lo que es.

Las bebidas azucaradas son sumamente perjudiciales para nuestra salud y no sólo porque engordan. Los azúcares de estos líquidos perjudican gravemente la salud: esto es lo que son y lo que confirman las investigaciones.

No hace falta decir que beber bebidas azucaradas es gravemente perjudicial para la salud y ciertamente no es ideal para quienes siguen una dieta saludable. De hecho, existe una estrecha relación entre el desarrollo de muchas enfermedades y el consumo de bebidas que contienen azúcar y edulcorantes: una de ellas no es muy conocida, he aquí de qué se trata.

Las bebidas azucaradas son malas para la salud: por eso nunca debemos beberlas

Además de los múltiples daños que las bebidas ricas en azúcar pueden causar a la salud, investigaciones recientes han puesto de relieve otro problema muy grave derivado del consumo de estos productos. Según un estudio reciente, en realidad existe una La relación entre la fibrilación auricular y las bebidas azucaradas. Beba estas bebidas a diario, incluso con edulcorantes artificiales. Ese «cero» aumenta el riesgo de desfibrilación Auricular. Así como hay alimentos que son buenos para el corazón, también hay bebidas que pueden aumentar la arritmia. Las investigaciones han destacado no sólo que quienes ya la padecen deben evitarla por completo, sino también que quienes consumen más de dos litros por semana tienen un mayor riesgo de desarrollarla.

segundo Instituto Superior de Salud Sin embargo, no hay ningún daño para la salud de quienes lo consumen. Zumos de frutas sin azúcar añadido. A estas conclusiones se llegó en un estudio chino realizado por el Noveno Hospital Popular de Shanghai y la Facultad de Medicina de la Universidad Jiaotong de Shanghai. Esta investigación siguió a pacientes de entre 37 y 43 años durante más de 10 años. Es un estudio puramente observacional el que llevó a estos resultados, y es que beber bebidas azucaradas aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas o incluso Enfermedades graves como infartos y accidentes cerebrovasculares.

Lo que está demostrado con fuerza es que las clásicas bebidas azucaradas no sólo aumentan este efecto, sino que… Los que son considerados «ligeros» Que contienen edulcorantes en lugar de azúcares. Según estudios, incluso quienes consumen dos litros de bebidas azucaradas por semana aumenta en un 20% Posibilidad de desarrollar fibrilación auricular. Y en lugar del 10% Mayor incidencia del consumo de bebidas azucaradas. de También se debe evitar el alcohol.Mientras que el café se puede consumir sin azúcar. Está claro que para quienes padecen esta enfermedad evitar las bebidas azucaradas no es suficiente sino necesario Comida sana Quien prefiere las proteínas magras como las provenientes de las carnes blancas.