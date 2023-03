Fiorentina – Milán 2-1, los papeles del informe: entra Jovic y marca, falla Ibra. Terracciano es decisivo

El resultado final: Fiorentina – Milán 2-1: 49′ penalti. González, 87′ Jovic, 94′ Theo Hernández (centro del campo).

florentino (Boletas de calificaciones editadas por Dimitri Conte)

Terraciano 7 – Contra todo pronóstico, el portero estuvo sin esfuerzo en la primera parte: listo para Giroud, tanto en el disparo como en la salida del área penal. En la segunda mitad, los fanáticos del Milán pegaron tiros y respondieron. Intervenciones no triviales, el descubrimiento de la seguridad deseada.

Dudus 6.5 – También tendrá los espacios para hundirse en su carril, pero no nos presiona demasiado, tal vez por miedo a la presencia de Theo. Más atrevido se mostró en la segunda parte, llegando incluso a estar cerca del gol ante el pase perfecto de Jović para el 2-0.

Cuarto 5.5 – Solo una posición incierta en la primera mitad, notó Bennacer y el Giro casi no capitalizó las acrobacias. Otra jugada al inicio de la segunda mitad abre el camino a Theo: ahí también debe agradecer a Terraciano. El gol llega al tercer retraso.

Ígor 7 – Seguro en la puesta a punto, con poca posesión decidió no arriesgar demasiado. Y cuando Rebec huye de él, Terraciano acude a su rescate. Desde entonces no ha vuelto a cometer errores, ni siquiera cuando hay un duelo físico con un tótem como Ibra.

Biraghi 6 – Messias parece ser el candidato ideal para colocarse entre él y González, pero nunca sucede, también porque el director de viola es cuidadoso en sus movimientos y no se deja ver. El guión se siguió fielmente hasta que salió: un poco de conducción, riesgo cero. desde el 74′ Más lluvioso 6 – Ahora transformado en un defensa central, desempolvó a la guía lateral izquierda que había destacado cuando era joven para asegurarle a Biraghi algo de alivio. Por este lado, la Fiorentina nunca dejó expuesto al extremo.

Buenaventura 6 – Motivado, aparece de inmediato entre los jugadores que más controlan el balón y es el primero en lanzar un tiro a puerta, Mignan obliga con un tiro libre. La bola grande a pegar viene en la primera parte y ahí es muy blanda. Medio punto por falta. A partir del 80′ Castrovilli sv.

Amrabat 7 – Hay que correr para no dejar huecos para que ataque el Milan: no se inmuta y en la primera parte casi siempre acierta. Temprano en la segunda parte encontró el pase de Ikoni hacia el penalti 1-0. Si el Milan ha creado poco, hay mucho en su haber. Desde el 91′ Barak sv.

Mandrágora 6 – Buenas sensaciones iniciales, parece ser el catalizador de la configuración baja y, sorprendentemente, no es más limpio de lo que era en el momento en que se transfirió solo a Amrabat. A la larga, desaparece un poco del centro del escenario pero nunca se pierde su trabajo sucio.

6.5 icono – Las dos primeras bolas no salen como le gustaría y parece triste, incluso en la selección de jugadas que cada vez es más primitiva. Sin embargo, los primeros cuarenta y cinco minutos se pasan por alto con constancia que desemboca en un penalti salido de la nada. A veces desaparece, encontrándose en un partido 2-0.

Cabral 6.5 – La propiedad es un testimonio de la trascendencia de Jović y esto le da la energía para explotar y volverse útil y amenazante incluso sin patear a puerta. A mitad de la segunda mitad, incluso se disfraza de apoyador, incitando a sus compañeros de equipo varias veces. un trabajador manual. de 80′ Jovic 7- Entra con la necesidad de defender el marcador y aprovechar los errores rossoneri, y lo hace a la perfección con el cabezazo que levanta el telón al principio del partido. Precioso embrague.

González 6.5 – En el corazón de la maniobra de ataque más que en los últimos tiempos, es complicado jugar más centralmente, disparar y dar asistencias. Se responsabiliza de tirar y marcar el penalti que desbloquea el balón y encamina mejor el juego hacia los tres puntos. Desde el 91′ Sottil sv.

Vincenzo Italiano 7 – Confirmación 19 de Verona, las «noticias» son Biraghi y Bonaventura que regresan. Primera parte con excelente nivel, pero sin goles.La recompensa llega tras momentos de recuperación, con Ikoni destellando y el chut que ejecutó bien González. El Milan intenta responder con agresividad, la Fiorentina contiene su reacción y en varias ocasiones estuvo cerca de marcar el segundo gol, que llega justo a tiempo, provocando que el telón cayera antes de tiempo. Afirma que solo sabe ganar cuando se enfrenta a Pioli dentro de paredes amigas.

Milán

megan 6 –. Reacción y estado de alerta, tres salvadas en 20 minutos. Da seguridad a un tramo que se encuentra en dificultades durante casi toda la primera mitad, en la segunda se rinde sin fallar.

Kalulú 5.5 –. Nico Gonzalez no da puntos de referencia, Biraghi ataca mucho. Entra en apnea y no siempre puede dejar una pieza.

Thiao 6 –. Corrija inmediatamente el color amarillo que afecta el juego. Cabral es un cliente duro y está en muy buena forma, pero se está conteniendo. En pelotas altas es casi imbatible.

Tomori 5 –. Como en la ida, es decisivo con una atajada en la línea de gol. Un gesto que hizo en vano al inicio de la segunda parte, cuando Ikone le pegó una pifia en el larguero y le obligó a cometer una falta bastante ingenua, sancionable con penalti.

Mesías 5 –. Unos pocos turnos es demasiado, prácticamente ninguno por adelantado. Regatea con obstinación, esta vez no puede ser tan decisivo como en Monza y con el Atalanta. desde el 74′ Saelemaekers SV.

bin nasser 6 –. Una remontada importante, pero durante 30 minutos fue un partido muy complicado para el argelino, que se destacó Mandragora. Luego encuentre más espacio e intente llegar a la silla, y solo lo logrará algunas veces. desde el 66′ Bakayoko 5.5 – Segunda ocurrencia de la temporada, Franks sigue siendo el preferido. Físicamente está bien pero le falta ritmo de juego.

Tono 5.5 –. Pioli lo llamó mucho en los primeros minutos, quiere que vaya y golpee alto a Dodò, y tiene tanta libertad para rabiar en el carril derecho. Siempre parece llegar tarde.

Hernández 6 –. Un poco intimidado por las incursiones en ataque de Ikone y Dodi, rara vez se soltó en la primera mitad. Es su mayor oportunidad para el Milan, pero Terraciano le dispara en la cara, y el último en rendirse tras doblar su ventaja encuentra el gol de la bandera.

De Kettleary 5 –. Se puede apreciar más en la etapa de prohibición. Lucha con Amrabat, que casi siempre gana. Hace algunas jugadas interesantes y prometedoras pero frena en el mejor de los casos, como le ha pasado tantas veces esta temporada. del 83′ Adly sv.

Repica 5 –. Corre vacío, recibe pocos balones y no llega a ser decisivo. Tarde muy complicada para el croata, única ocasión en la segunda parte. desde el 66′ activos 5 – Un pez fuera del agua, no hay mucho que decir.

Jerrod 6 –. Su labor bancaria siempre es invaluable en la conformación del equipo. Fue el primer y único remate de los rossoneri hacia la portería terracciana en la primera parte, mientras que el portero fue superado justo después del 1-0. Dos ocasiones en una velada complicada. desde el 66′ Ibrahimović 5.5 – Intenta confiar en la experiencia y el físico, pero Igor no tiene miedo. El choque no llega.

Stefano Pioli 5.5 –. Desde 2018, el 4 de marzo no es un día como cualquier otro. Es su juego, la emoción es tan fuerte. Las ausencias en primera línea son fuertes, en la primera media hora no entiende mucho por qué no le da puntos de referencia a la Fiorentina y va el doble de rápido. Tomori le traiciona en el inicio de la segunda mitad, y no encuentra soluciones y energía desde el banquillo. El italiano gana merecidamente el desafío.