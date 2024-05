Fiorello, la despedida es como un rayo caído del cielo: ha llegado demasiado pronto

Adiós a Fiorello, que ya no nos acompañará todas las mañanas a las siete con su espectáculo. Los fanáticos lloran lágrimas cálidas.

Estos son días tristes para los fanáticos. florello, Que a partir del lunes 13 de mayo ya no pondrán el despertador a las 7 sabiendo que lo encontrarán para hacerles compañía.

La temporada ha terminado FIFA Rayo 2!, Con los ratings en auge, no podría haber un mejor final que con dos invitados excepcionales: Yovanoti Y amigo para siempre Amadeo.

Si bien el cantante señala con razón que en realidad es «La única persona que puede hacer un programa como este» Incluso el director ejecutivo de Ray sergio Comenta en la nota de agradecimiento. “No será fácil comenzar la semana el próximo lunes. El espectáculo de Fiorello es una cita de entretenimiento ineludible para millones de espectadores y se ha convertido en un verdadero fenómeno cultural que va más allá de los resultados obtenidos por un público excepcional”.

Pero esa no es la única despedida que le importa al showman. Averigüemos qué dijo el buen chico. Fiorello Lo que nadie esperaba.

Fiorello: La despedida inesperada

Cual Fiorello Es una bestia sagrada de la televisión que debería preservarse para siempre, no hay duda. Sólo él es capaz de permanecer horas y horas en el escenario escuchando sus chistes y disfrutando de sus gags. Incluso solo. pero con ¡Viva Rayo 2! Hizo lo mejor que pudo, gracias a los invitados habituales y ocasionales que alegraron nuestra mañana. Pero por ahora así parece No habrá tercera temporada. Quizás, ¿quién puede decirlo? A diferencia de los demás, sólo regresa cuando tiene algo que decir y no necesariamente quiere estar allí.

Lo cierto es que en el evento Tennis & Friends – Special Edition 2024, supuestamente respondió a los periodistas vanidad justicia: «Rai nunca muere. Ha existido durante 70 años. La gente ha ido y venido, pero Rai siempre es Rai. ¿Ir a Nine? ¿Y por qué? No me mudaré, no dejaré a Rai, pero después de Viva Rai2, que cierra el 10 de mayo, diré Solo que nos vemos en la próxima idea o propuesta ¿cuándo? En un mes, 6 meses, un año o nunca, ¿quién puede decirlo?

Lo que realmente dijo el showman

mientras Fiorello Se despidió de algo más: la cena. El actor de teatro admitió seguir una dieta similar al ayuno intermitente llamada la cena fue canceladaLiteralmente, «cancelar la cena».

En la práctica come normalmente durante el día, pero a partir de las 5 de la tarde ya no ingiere ningún tipo de alimento. Solo agua. Té y tisanas. No sabemos si realmente funciona, seguro Fiorello A sus 63 años, está más guapo y en forma que nunca.