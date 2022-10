Fiat, ¿el nuevo subcompacto en camino? Así es como será (video)

Fiat quisiera ampliar la lista de las últimas novedades que pueden atraer el interés de los entusiastas. Echa un vistazo a la línea de este pequeño coche.

Fases de transformación en Fiat tras la fusión entre FCA (Fiat Chrysler Automobiles) y PSA (Peugeot Société Anonyme). El nacimiento del poderoso grupo Stellantis dio un nuevo impulso a Los líderes de la empresa con sede en Turín que están considerando muchos proyectos futuros. Habiéndose convertido en el cuarto fabricante del mundo con ventas de 8,1 millones de autos, detrás de General Motors, Volkswagen y la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi, a pesar del difícil período histórico, ampliará los horizontes de la empresa italiana. La facturación del grupo ítalo-francés es de 180 mil millones y puede aumentar con las inversiones adecuadas.

Stellantis puede presumir de más de quince marcas de gran prestigio como Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Ram, Maserati, Peugeot, Citroen, Ds Automobiles, Opel y Vauxhall. Recientemente, John Elkann, quien también es presidente de Ferrari, no ha ocultado el ambicioso objetivo de lanzar nuevas marcas en el futuro. En definitiva, los objetivos de expansión de la casa italiana no se limitarán solo al nacimiento de nuevos modelos, sino también a nuevas marcas importantes. “Los tiempos cambian y las cosas están evolucionando muy rápido. Dada esta situación, no me extrañaría que en unos años nacieran nuevas marcas de cochesY no descarto que haya grandes problemas para todos. Sin embargo, en Exor no estamos apuntando a eso y queremos desarrollar gradualmente nuestras startups, necesitan crecer lentamente”, declaró. En una entrevista reciente. Obtenga más información haciendo clic en este artículo.

El futuro es una página completa para escribir, pero Fiat puede contar con un pasado glorioso y una cantidad impresionante de autos que encendieron chispas. En un mundo cada vez más globalizado, la empresa italiana quiere desempeñar un papel central en la difusión de los coches eléctricos. El primer paso se dio con el lanzamiento del motor eléctrico 500. La inversión en el segmento B será fundamental para el futuro de la Casa Lingotto. La idea es ofrecer un nuevo Panda, pero también proponer un nuevo automóvil diseñado para clientes jóvenes y modernos. Basta con mirar afuera el éxito del Fiat Argo, un automóvil producido en Brasil desde 2017 Que, cinco años después de su lanzamiento, sigue siendo un éxito de ventas.

Fiat Argo, el subcompacto compacto más grande de Sudamérica

El automóvil se basa en una plataforma llamada FCA MP1, diseñada para reemplazar dos automóviles: las versiones principales del Palio de segunda generación y el Punto brasileño. El objetivo era convertirse en el principal automóvil del mercado sudamericano. En el pasado, la casa italiana siempre despedía chispas, pero en los últimos años, los clientes de la mencionada zona geográfica han preferido el Chevrolet Onix y el Hyundai HB20, con un equipamiento por encima de la media. Los motores propuestos para el camión Argo son gasolina y aspiración, el primero de la nueva familia FireFly, que es un Un 1.0 litros de 3 cilindros con 77 caballos de fuerza y ​​un 1.3 litros de 4 cilindros con 109 caballos de fuerza.

El HGT es la versión insignia y está equipado con un motor de 4 cilindros eTorq de 1.8 litros con 139 hp y una transmisión automática de seis velocidades. Considerado un éxito, el automóvil también se actualizó con una versión crossover SUV que presenta un bisel 40 mm más alto en comparación con el modelo original, protección a lo largo de la carrocería, rieles en el techo y faros pulidos. El equipo estándar ahora incluye varios sistemas de asistencia al conductor, control de estabilidad y sensores de estacionamiento. El precio del coche base, tras el restyling, es de unos 13.000 euros (45.000 riales). Precio asequible, mientras que el tope de gama cuesta 5.000 euros más.

El coche tiene las siguientes dimensiones: largo 400 cm, ancho 174 cm, alto 150 cm con una distancia entre ejes de 252 cm y un maletero de 300 litros. Fiat se centró en gran medida en el Argo en América del Sur, El coche también se actualiza por dentro, con un salpicadero con sistemas multimedia de última generación. A continuación, el canal Mahboub 1 presenta una representación gráfica de un nuevo modelo con líneas más uniformes y, aparentemente, una mayor calidad de construcción que el anterior. El coche también nos recuerda a algunos modelos de Opel (también del Grupo Stellantis) especialmente en la parte delantera. Por el momento, la calidad de la producción en Brasil no es muy diferente de lo que estamos acostumbrados en Europa, También podemos ver esto cuando hablamos del Fiat Pulse SUV. Así, no parece imposible que la casa decida comercializar el nuevo Argo también en Italia en el futuro. Sería perfecto para nuestras ciudades, ¿no crees?