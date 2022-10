El baile inspirado en la enfermedad es «para los que luchan y para los que no lo logran».

Bailando con las estrellasLa estrella de la noche, sin duda. rosanna banfi. De hecho, la actriz conmovió al jurado y espectadores de toda Italia gracias a su coreografía personal y particular. El baile está, de hecho, inspirado en cáncer que luchó contra él. Esa lucha marcó su vida, llevándola a convertirse en testigo de Don in Rosa y también de Race for Cure, la carrera benéfica que organiza anualmente Komen Italia.





Rosanna Banffy, coreografía inspirada en tumores









Y Rosana Banfi explicó en un videoclip, previamente grabado, que su baile de esta noche estará inspirado en la enfermedad que superó hace años. Y antes de bailar con su pareja y profesor Simón Casola, lo predice todo con un monólogo. “Para los que luchan y los que no”, dedicatoria de la actriz. Después de la actuación, todo el jurado se conmovió. La más entusiasta, estallando en gritos, solo puede ser Caroline Smith, que lleva siete largos años luchando contra el cáncer de mama. El bailarín y coreógrafo, sin duda el juez más competente de Palando, abraza apasionadamente a Rosanna Banffy.

Al comienzo del episodio, entre otras cosas, Caroline Smith le entrega las placas marcadas con 0, 7, 8, 9 y 10 a Millie Carlucci, luego de dejar en claro que solo quiere emitir juicios del 1 al 6. Pero después en Rosanna La actuación de Banffy, la presentadora, devolvió la paleta de colores con 10. La actriz, después de una coreografía emocionante, ganó un impresionante total de 47 premios.

«Rosanna Banfi hizo llorar a toda Italia esta noche. Entusiasmó a todos, pero solo aquellos que se han encontrado con un tumor o tenían a alguien cercano a hacerlo realmente entienden lo que significa esta pelea y coreografía» – las reacciones de los espectadores en las redes sociales -» Estos son los mensajes que debe transmitir la televisión, que debe enviar al público”.

Sin embargo, hubo algunas reacciones negativas: «En Palando se debe juzgar el baile, y no la historia personal de los competidores. El baile en sí no fue el mejor, pero obtuvo calificaciones muy altas”.







