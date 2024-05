Ferrari sube al podio y McLaren está a un paso de Red Bull

que resultó ser La carrera más dormida Como hemos visto hasta ahora, al menos al inicio del campeonato, logró despertar a los «fanáticos dormidos» durante las últimas quince vueltas. Cuando parecía que el Gran Premio de Emilia-Romaña estaba ahora en manos de Max Verstappen, Prueba Lando Norris Con todas sus fuerzas para arrebatarle la victoria a su amigo y rival.

Al igual que en Miami, en Imola también se anunció el nombre del ganador. En duda hasta la última curva. Si Red Bull sigue siendo el coche a batir y McLaren confirma los avances observados durante la carrera de Florida, no se puede decir lo mismo de Ferrari. El Cavallino Rampante ha decidido hacer precisamente eso Solo espera el partido en casa. Desde Imola para poner en marcha un gran paquete de actualizaciones que, a pesar de pequeñas mejoras, no dieron los resultados deseados. Aunque Leclerc sí consiguió subir al peldaño más bajo del podio para deleite de los numerosos aficionados de Ferrari presentes en Imola.

McLaren

Tras volver a la victoria en Miami, McLaren regresó a Imola Otra plataforma. Y convence. Norris terminó el Gran Premio de Emilia-Romaña en segundo lugar detrás del ganador de la carrera, Max Verstappen. Si el caballero inglés está en uno Un caso excepcional de formala plataforma obtenida en Imola confirma la autenticidad de las actualizaciones vistas en MCL38 en Florida.

Así como pasó con Red Bull y Ferrari, también pasó con McLaren La verdadera diferencia la marca el conductor.. En este caso Norris. El joven de 24 años no cedió ni un ápice. En las últimas quince vueltas Norris lo intentó hasta la última curva en un intento Verstappen lleva al error Para arrebatarle la victoria. Sin embargo, el equipo McLaren está mostrando una clara mejora, especialmente en términos de velocidad, y con un mejor comienzo, quizás Norris podría haber tenido otro éxito.

Toro rojo

Puede ser un error hacer juicios dentro del ámbito de la carrera. No haremos eso. Pero, al menos en Imola, Red Bull hizo precisamente eso. Trabajé más duro de lo habitual. Debemos entender si el potencial real del RB20 es el que vemos en manos de Max Verstappen o en manos de Pérez. El mexicano nunca ha aparecido en el partido de Imola. Y Si tan solo el problema fuera hoy.

Después de un desastroso resultado en la clasificación, Pérez comenzó la carrera con neumáticos más duros, una solución que resultó ser mejor. No puede acercarse a los líderes ni siquiera con oración, el equipo (quizás con la esperanza de entrar en el coche de seguridad) lo retiene. afuera demasiado antes de parar. Pero eso no puede ser una excusa teniendo en cuenta que conduce un Red Bull.

La diferencia la marca Max Verstappen que, quizás por primera vez en los últimos dos años, está haciendo todo lo posible para ganar el GP de Emilia Romagna. holandés al principio el no puede escapar Como es habitual, nunca pudo establecer una ventaja de más de 8 segundos entre él y sus perseguidores. Con la tremenda recuperación de Norris en las últimas vueltas, si Lando tuviera una vuelta más a su disposición, estamos seguros de que Max No se reiría mucho.

ferrari

A pesar de que el tercer puesto permitió a Leclerc subir al peldaño más bajo del podio, Ferrari lo consiguió. No puede estar satisfecho Después del fin de semana en el GP de Emilia Romagna. El objetivo del Cavallino Rampante en Imola era ganar de nuevo También gracias Gran paquete de actualización El SF-24 debutó en su pista local. Desafortunadamente para Red, la actualización no logró los resultados deseados. Después de un excelente viernes, el Equipo Rojo empezó a tener dificultades.

Ferrari mejoró un poco pero en Imola se afirmaron como los mejores La tercera fuerza en el Mundial. Si hacemos un repaso de lo sucedido en carrera, el monoplaza italiano sufrió especialmente en la primera etapa con el depósito lleno. Sólo al final de la carrera Leclerc logró hacerlo. Se acercó peligrosamente a Norris. Con la esperanza de arrebatarle la segunda plaza al piloto de McLaren, pero fue en vano. Si el Mónaco lo intentó, a pesar de mil dificultades, (y esperó) hasta el final, el partido de Sainz fue verdaderamente un partido hecho en el cielo. Sin vergüenza y sin gloria. Terminó la carrera exactamente en la posición desde la que partió, y si no hubiera sido por el paso de Pérez, quizás no hubiéramos sabido que estaba compitiendo en el GP de Emilia-Romaña.

mercedes

Sin duda, lo mejor que hemos visto de Hamilton este fin de semana. Bienvenidos los fans de Ferrari Que ya ha saltado a 2025. En Imola, Mercedes se afirma como la cuarta potencia del Mundial. Al menos de momento, sin posibilidad de acercarse a sus adversarios directos. Sin embargo, para un conductor inglés, ésta es sin duda una de las cosas Las mejores carreras del año.. Después de un buen comienzo de carrera en el que pudo adelantar a Tsunoda y un buen adelantamiento a Pérez, que fue tan malo para Hamilton como para cualquier otro piloto, terminó el GP de Emilia Romagna por delante de Russell.

Haas

Finalmente ambos pilotos de Haas pudieron terminar la carrera. Carrera positiva. ambos. Lo repito porque nunca quiero que esa palabra se pierda en medio de una frase. Si Hulkenberg regresa a casa, será otro interesante fin de semana de cierre de carreras. No muy lejos de los puntos., en el GP de Emilia Romagna, Magnussen remonta del puesto 18 al 12. Pero lo que es noticia es que el piloto danés no cometió ninguna infracción ni acción que excediera los límites permitidos.

Equipo RBF1

Le llevó un tiempo deshacerse de la reputación de ser un japonés terrible. Sin embargo, el ambiente del Gran Premio local será para su equipo (que recordemos es el ex equipo Toro Rosso), pero ahora los elogios y atributos positivos de Tsunoda son muchos. Llévalo a casa Otro punto importante Para el equipo demostró ser un piloto fuerte pero, sobre todo, una vez más acabó por delante de su compañero de equipo más experimentado y «mayor» Daniel Ricciardo. Gracias a los resultados que está obteniendo no se puede descartar que sea uno de los candidatos a ello Toma el lugar de Pérez En Red Bull. Yuki ganará este asiento El lo da todo.

Aston Martin

Es fácil pasar de la riqueza a la pobreza. A pesar de las actualizaciones realizadas en AMR24, creo que es justo decir que algo (e incluso más que algo) no funcionó. con Alonso camina por los campos En los entrenamientos libres y saliendo desde el pit lane de cara a la carrera, el alma del equipo inglés este fin de semana fue Lance Stroll.

«papá niño» Por una vez gana puntos Se llevó a casa un excelente noveno puesto, mientras que el líder de su equipo más grande no pudo encontrar el lugar adecuado en el monoplaza. Tal vez comience con llantas blandas y reemplácelas con llantas duras para que no se revele rápidamente. Una estrategia tan ganadora Para Alonso.

patada sauber

Uno de los asientos individuales menos visibles durante la hora y media de carrera. Bueno, eso es todo Transición Sauber está esperando su debut oficial en pista como Audi, pero ni siquiera vislumbra la posibilidad de pagarlo en oro.

el auto es lo que es. No puedes esperar demasiado. Parecía que la única persona que quería intentarlo era el pobre Chu. El chino, que se rumorea que estará cerca de los Alpes para la próxima temporada, rápidamente corre detrás de Bottas y también lo supera gracias a la estrategia.

Finn la lleva a casa Otra carrera desconocida. Su estrategia, algo parecida a la de Pérez, que se planteó mientras se esperaba el coche de seguridad, no dio frutos, pero Valtteri no puso nada de su parte para mejorar la situación. Tal vez el este con ¿Ya estás empezando a andar en bicicleta?

Equipo alpino F1

A pesar de las mejoras en Miami, parece haber una luz al final del túnel para Alpine aun muy lejos. La mejora que hemos visto en Florida debe continuar En algunas playas de Miami Tumbarse al sol. La selección francesa aún no ha salido de la crisis y no hay signos de mejora.

Si Ocon puede, al menos, superar siempre a su compañero de equipo, Gasly estaba perdido. Todavía tenemos ante nuestros ojos imágenes del piloto alpino de su etapa en Toro Rosso, que se encontró de nuevo en acción después de una prueba fallida con Red Bull. Ahora bien, uno podría pensar que mudarse a los Alpes no era la mejor opción. Gasly es bueno. Como Okón. Pero a diferencia de su compañero de equipo, ha tardado mucho en llegar. Terminó en completo anonimato..

williams

Williams ya está luchando. Si los Flyers empeoran las cosas, estaremos preparados. Con Sargent recuperándose del penúltimo al 17º, concluyendo también el GP de Emilia Romagna Frente a Fernando Alonso En su Aston Martin, Albon fue detenido Manos en el tarro de galletas.

En su primera parada, el neumático del piloto inglés-tailandés se instaló incorrectamente, lo que le obligó a completar una vuelta completa a la pista a baja velocidad. Para volver a los boxes Y cambiar neumáticos.

Quizás había un deseo en la mente de los muchachos en el muro de Williams de explicar esa vuelta por algo mal en el auto, tal vez un pinchazo. Y ¿Qué hace Albón? El equipo engaña por la radio y También ganó un penal. Sí. Cuando se trata de colaboración.