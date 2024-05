El médico estalló: “Después de 21 años dejo la ASL. Creía en la psiquiatría cercana a los pacientes, pero es un modelo que ya no existe”.

Veintiún años de trabajo en el departamento de salud mentalllego a 4La mayoría de ellos están en servicio. Turín VII, está a la vanguardia en integración y atención al paciente. Dimitir en 2021. No por fatiga de Covid ni por perspectivas profesionales o salarios insatisfactorios. Enrico de Croce“Simplemente desapareció”, afirma el psiquiatra de 57 años, que cree en un modelo que “simplemente ha desaparecido”.

¿Vas a trabajar hoy?

“Recientemente participé en la Licitación Publicada de Lombardía, una iniciativa decidida por Bertolaso ​​​​para limitar el uso de operadores de tokens. Es una opción que me interesa porque me permite trabajar en estructuras públicas con un contrato privado”.

¿Dejó de trabajar después de su renuncia?

“Trabajo principalmente en instalaciones residenciales privadas. Dado que los servicios integrados en la salud pública ya casi no existen y que el sector privado acaba llenando los vacíos y es cada vez más necesario para casos especialmente complejos, como los que involucran a pacientes que han cometido delitos, me di cuenta de que trabajar en este contexto significaba poder Intervenir en personas con problemas mentales graves. Eso es lo que siempre me ha interesado hacer”.

No fue Covid, no fue el sueldo. ¿Qué le hizo renunciar a la salud pública?

“Elegí el servicio de salud mental de Settimo porque nació como uno de los primeros servicios en Piamonte con un modelo regional fuerte. Un sistema que funcionó, ya que médicos y enfermeras estaban disponibles las 24 horas del día, permitiendo una relación estable y de confianza con las familias de pacientes con enfermedades mentales graves, cuyas historias eran conocidas por todos. Una fórmula que se esperaba que creciera y se exportara si algo ocurría. En cambio, a lo largo de los años hemos sido testigos de un deterioro gradual. Me sentí frustrado. Las elecciones personales también influyen en la decisión, pero la razón principal por la que me voy es esta”.

Repetimos que hay escasez de medicamentos locales. ¿Estás diciendo que los planes estaban ahí y los perdimos?

«Exactamente. El servicio de Settimo puede considerarse un prototipo. Debería haber inspirado también la organización de otras disciplinas. Pero sucedió todo lo contrario: no eran las expectativas».

Ahora bien, ¿cuál es el enfoque con los pacientes y sus familias?

“Las clínicas hacen citas. Pero si en esa fecha aparece un enfermo mental, significa que ya se ha recuperado. Los servicios de salud mental tienen que ir a recoger al paciente, sino lo perderemos. Con todas las consecuencias imaginables, empezando por el hecho de que los enfermos mentales graves acaban en urgencias, saturando el servicio de urgencias que sólo debería intervenir en situaciones excepcionales. El malestar de las familias se basa en no sentir un apoyo fuerte y continuo. «No estamos hablando de un aumento de la angustia, la ansiedad, los ataques de pánico y las autolesiones en los jóvenes, sino de pacientes graves que a menudo requieren un seguimiento de por vida».