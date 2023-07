Ferragni, tras despedirse ya de su exmarido, intercambió otro: ahora es oficial

Cuando el amor se acaba, muchas veces tienes prisa por empezar una nueva vida: así le pasó a la influencer de la familia Ferragni.

La familia Ferragni es conocida por sus años de presencia en el mundo de la moda y el estilo de vida. La persona que le dio fama a su familia fue Chiara Ferragni, la primera emprendedora digital del mundo, que tiene más de 29 millones de seguidores.

El influencer se preocupa mucho por su familia, que suele incluir a su madre, Marina, y a sus dos hermanas. Franciscoun dentista profesional que trabaja en la oficina de su padre, W.J. Valentinainfluencers y diseñadores de joyas.

Nacida en 1992, Valentina es una joven promesa del estilo de vida actual, fundadora y directora Estudio Valentina FerragniDonde diseña líneas de ropa y accesorios. Nació en Cremona pero se mantuvo en una incubadora en la unidad de cuidados intensivos neonatales debido a un nacimiento prematuro. Pasó su infancia con su familia en su ciudad natal, pero en 2002 sus padres se divorciaron y su padre se mudó de casa. La niña se graduó en Lenguaje de los Medios de la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Milán. Apasionada del diseño de interiores, ha podido conseguir algunos encargos de marcas de cierto calibre, como Levi’s, Pomellato, Guess, Peppe Chocolate, y muchas más.

En la Semana Santa de 2021, el influencer revela a sus seguidores que padece una enfermedad de difícil diagnóstico, a saber:Resistencia a la insulina. Esta enfermedad, si no se reconoce y trata, puede provocar complicaciones como la diabetes. La niña sigue una dieta especial. Durante estos años fue víctima de la vergüenza física por su cuerpo, pero sobre todo la bombardearon con mensajes preguntándole si estaba embarazada por su bajo vientre ligeramente protuberante. Al principio lo dejó pasar, pero finalmente respondió: “niños Deja de preguntarme si estoy embarazada, ¡ellos no son! Tengo problemas con el metabolismo y la insulina (y también me encanta comer), así que la única barriga que ves se debe a esto.«.

Vida privada

Hasta la fecha, la pequeña Ferragni está comprometida. mateo napolitano, una influencer que vive en Los Ángeles. Los dos fueron vistos juntos de vacaciones en marzo de 2013, tanto que creen que su relación ahora es oficial. Hasta el año pasado, la influencer estaba comprometida Lucas VezelNacida en 1991, es modelo, bloguera de moda e influencer, apasionada por la moda y la fotografía.

Los dos se separaron pacíficamente en octubre de 2022 después de 8 años de relación, eligiendo a Valentina. Luca también empezó un nuevo romance con una chica que ya habíamos visto en la tele. Veamos quién es.

alternativa

La modelo oficializó su nueva relación publicando las fotos en su perfil de Instagram: se trata de un conjunto de tres selfies en los que aparece sonriente y feliz con su nuevo amor. La chica es virginia stablomel ex pretendiente hombres y mujeres En la edición 2017/2018, El show que salí con Nicolo Brigante, ambos mantuvieron una relación que duró unos meses.

Virginia nació en febrero de 1998 en Trento, de padre de ascendencia africana y alemana: esta es la razón de su rara y especial belleza, con la que la niña explotó al debutar en el mundo de la moda. Durante su carrera como modelo, completó sus estudios en la Escuela Secundaria de Idiomas, y ahora está inscrita en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. La relación entre Luca y Virginia parece oficial: los dos ya llevan unos meses saliendo, publicando fotos y vídeos con comentarios un tanto crípticos. En una de las fotos donde aparecen felices se ve claramente el intercambio Beso tierno, aunque la imagen es muy borrosa. Sin embargo, los dos no han publicado declaraciones oficiales ni han negado los rumores sobre su relación. Solo tenemos que esperar las actualizaciones de los directamente involucrados.