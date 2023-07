Estos trabajos están asociados con un mayor riesgo de cáncer de ovario

Ciertas ocupaciones se han relacionado irremediablemente con un mayor riesgo de cáncer de ovario: averigüe si la suya también lo es

Según otro Investigación realizada por la Universidad de Montreal En Canadá, cuyos resultados se publicaron en el Journal of Occupational and Environmental Medicine, algunos estudios parecen favorecer la aparición del cáncer de ovario. Estos tumores se presentan en el 80-90% de los casos en mujeres entre 20 y 65 años de edad y alrededor del 15-20% de estos tumores son malignos. Asi que aqui esta ¿Qué trabajos están en mayor riesgo?.

En Italia, el cáncer de ovario afecta a alrededor de 1,5 personas de cada 10.000 e La incidencia de este tumor está aumentando en los países industrializados: con una frecuencia de unos 17 casos por cada 100.000 habitantes, tiene una tasa de mortalidad de unas 12 personas por cada 100.000 pacientes al año y, lamentablemente, en la mayoría de los casos, Fue descubierto en una etapa avanzada.. Sin embargo, estos son los hallazgos de la investigación de la universidad canadiense: estas ocupaciones lo ponen en mayor riesgo.

Trabajos asociados con mayor riesgo de cáncer de ovario

Primero, se encontró que una gran cantidad de mujeres tenían cáncer de ovario. Tiene un bajo nivel de educación., no toman anticonceptivos orales y nunca los han tomado y no tienen hijos, o tienen menos que un grupo de control de mujeres sin cáncer de ovario. Además, los científicos señalan que las mujeres He trabajado durante más de 10 años como peluquero o esteticista. Tienen tres veces más probabilidades de estar en riesgo, al igual que aquellos que han trabajado la misma cantidad de tiempo en contabilidad.

a que trabajaba en la industria de la confecciónSin embargo, el riesgo fue un 85 % más alto que el grupo de control, mientras que aquellos que estaban involucrados en ventas o comercio minorista tenían un mayor riesgo de 45 % y 59 %. De hecho, se ha observado una incidencia de más del 40% en quienes se han contagiado previamente Más de 8 años de exposición a talco, amoníaco y peróxido de hidrógeno.Polvo de cabello, fibras de poliéster, tintes, celulosa, gases propulsores, formaldehído y diversos químicos.

En el caso de las peluquerías, por ejemplo, es la exposición a estas sustancias que se encuentran, por ejemplo, en los tintes para el cabello lo que aumenta los riesgos. Según los científicos, esta investigación puede favorecer el estudio de posibles estrategias para abordar este problema, que aún son muy pocas consideradas: «El estudio todavía necesita ser mejorado. Riesgos laborales mujeres corriendoUn investigador concluye.