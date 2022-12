Fernández elige el futuro, dos (y media) increíbles actuaciones sobre la mesa: ¡puede vencer a Pogba y Joao Félix! | mercado

El Mundial de Qatar lo ha consagrado definitivamente Enzo Fernandez Ya es hora de decidir el futuro. El centrocampista argentino regresa hoy a Lisboa donde estuvo benfica No mucho esperarle para planificar la segunda parte de la temporada, pero más esperarle Asignado. La prensa portuguesa confirmó las sensaciones de las últimas semanas, precisamente aquellas El Gordo (como le decían a la hora rioplatense) Enero es el mes adecuado para comenzar una nueva aventura.. No es que le moleste el Benfica, que tras pasar 18 millones de euros Para traerlo a Europa, está feliz con la idea de sacar provecho de la i 120 millones de euros de la cláusula de rescisión. O tal vez más. 2 anchos y medio Club de Lisboa de hecho Ya tiene sobre la mesa dos ofertas de 127M€. Para desatar indiscreciones sensacionales en paulasegún el cual no terminaría ni siquiera aquí: Próximamente se entregará una tercera propuesta al presidente del Benfica, Manuel Rui Costa, mientras tanto, el agente de Fernández, Jorge Mendes, está trabajando para traer al menos a uno de ellos a la enorme apuesta de 130 millones de euros.. El número que haría Fernández El jugador mejor pagado de la historia (Antes Pablo PogbaJuventus se lo vendió al Manchester United por 100 millones) e El jugador más caro de la historia de Portugal (ahora Joao Félix127 millones). Liga Premier Y el liga Estos son los dos campeonatos disputados por Al-Jawhara, nacido en 2001. Liverpool Y el Real Madrid Se dice que son los dos clubes que más interesados ​​tienen, pero ahora todo está en manos del jugador: Enzo Fernández debe elegir su futuro, el momento se acerca.