El número de GOTY es mucho mayor – Multiplayer.it

2022 realmente está llegando a su fin, y todos tenían sus opiniones sobre los juegos del año o los mejores títulos publicados en los últimos 12 meses. Entre los nombres más destacados encontramos Elden Ring y God of War Ragnarok, que se han abierto y cerrado en cierta medida el año. ¿Pero quién ganó más? GOTY? Según la información recopilada por el usuario de ResetEra BrickArts295, FromSoftware superó a Santa Monica Studio.

Los datos hablan por sí solos: Elden Ring ha acumulado 119 GOTYTotal de 110 obtenidos de periódicos y 9 a través de votos de los lectores. En cambio, God of War Ragnarok solo puede presumir de 23 GOTY, con 21 premios de la prensa y 2 de los lectores. Incluso si tuviéramos que agregar más recompensas a fines de 2022 o principios de 2023, parece imposible que Kratos pueda vencer a Lightless.

Elden Ring también ganó un premio GOTY en The Game Awards 2022, uno de los espectáculos de premios más fuertes de la industria.

Se encuentra aproximadamente a un Quizás una clara victoria para muchos, aunque solo sea por el hecho de que God of War Ragnarok no puede sorprender tanto como lo hizo en el capítulo de 2018, que fue una especie de reinicio. Por el contrario, Elden Ring renovó la fórmula Souls con una estructura de mundo abierto y un volumen de contenido no pequeño (y obviamente tiene mucha delicadeza, pero eso también se aplica al trabajo de Santa Monica Studio).

Así ha hablado prensa y público, Elden Ring es el mejor juego de 2022. O lo crees o no ¿Otros juegos que merecen más el premio?