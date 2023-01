Fernanda Wittgens – Oficina de Prensa de la RAI

Fernanda Wittgens, primera directora de la Pinacoteca di Brera y una de las primeras mujeres en Europa en desempeñar un papel tan prestigioso: Matilda Giuli presta su voz y rostro en la película para televisión de Maurizio Zaccaro «Fernanda», un rayo de ficción – coproducción de The Red Película, producida por Mario Rossini, emitida el martes 31 de enero a las 21.25 en horario de máxima audiencia en TV por Rai 1. El elenco también incluye a Eduardo Valdarnini, Maurizio Marchetti, Valeria Cavalli, Francesca Biggio y Lavinia Gugelmann. Fernanda debe su valentía a la supervivencia de los artefactos de la Galería de Milán, al Cinacolo Vinciano y, sobre todo, a la salvación de muchos judíos y perseguidos por el régimen nazi-fascista.

Fernanda Wittgens no solo fue una mujer «diferente», y por tanto opuesta por el clima social y político de la época -entre los años 20 y 30-, sino que la mujer tuvo que tomar decisiones valientes y arriesgadas. La convirtió, a pesar de sí misma, en una heroína. Durante los años de la guerra, Wittgens trabajó incansablemente para ayudar a amigos y conocidos judíos a encontrar refugio al otro lado de la frontera para escapar de la persecución racial y, a riesgo de su propia vida, también rescató «obras maestras», como ella las llamó, es decir, aquellas pinturas que trascienden los límites de la experiencia estética y custodian el poder de las raíces culturales de un país. .

La propia Fernanda escribe en una conmovedora carta desde la prisión a su madre, revelando su elección moral: «Sería genial aprender en tiempos de paz y volverse cobarde, o incluso neutral, cuando hay peligro». Una elección compartida con otros valientes ciudadanos, en Italia oprimida por una guerra devastadora, sintieron el deber de participar en la historia, forzando su curso que parecía llevar la civilización a la barbarie. Desde 2014, Fernanda Witjens es una Justa de las Naciones, y el telefilme ofrece, a través de su ejemplar historia de vida, una vez más la oportunidad de recordar la resistencia, la valentía del compromiso cívico, el difícil camino de la afirmación femenina y cómo el arte . y la belleza se dirigen al corazón de las personas y preservan el valor del ahorro, en un capítulo de nuestra memoria colectiva que aún no ha sido publicado.