El gimnasio, los matones, el miedo a ser juzgado y burlado

Yel sistema Una forma específica de miedo al gimnasio (No se trata del cansancio), que es muy común pero poco se habla de ello.

Gym bullies, el miedo a ser juzgado en el gimnasio

es un Una forma de ansiedad que ocurre cuando tienes que hacer ejercicio con otras personas.. La razón radica en Miedo a ser juzgado y ridiculizado. Porque no estamos a la altura de los que nos rodean, que obviamente siempre son mejores que nosotros.

Un fenómeno más frecuente de lo que parece

Este fenómeno es muy frecuente y el término que lo describe no es solo redes sociales. desde la plataforma de escaneo configuradola plataforma estadounidense de fitness, se ha demostrado que muchas personas la padecen, Por miedo a ser juzgados por los demás, evitan ir al gimnasio.

Para las mujeres es una pena, para los hombres es competencia.

Significativamente más presente en mujeres, para un 65%La timidez en el gimnasio se desarrolla de varias maneras. El mayor temor es ser juzgado por el cuerpo y, por lo tanto, no estar lo suficientemente en forma o sentirse mal con ropa deportiva que a menudo es demasiado abrigada.

Además, recién registrado miedo de No sé cómo usar el equipo. Residencia en No hacer bien los ejercicios. Hombresen cambio, No sentirían miedo a menos que otros hombres los estuvieran mirando.. Entrarán en una especie de competencia con estos últimos.

Gimnasio, un límite que se puede traspasar

Sin embargo, a veces la intimidación en el gimnasio es un límite tangible real que, para algunos, puede ser tan fuerte que impide que las personas se inscriban en el gimnasio o practiquen deportes. para superar este miedoSin embargo, los expertos dan algunos consejos. Empezando por el primero y siempre y para todos: A nadie le importa lo que hagas.

Consejos útiles

Dicho esto, por ejemplo, Unirse a un gimnasio que no esté demasiado lleno puede ayudar Y encuentra un lugar donde te sientas cómodo. también puede servir Elija horarios de cursos que estén menos concurridoso incluso intentar empezar a entrenar en casa.

Entre las recomendaciones, también hay «Desarrolla un hábito de gimnasioEsto significa no comenzar inmediatamente la sesión de entrenamiento más exigente, pero tal vez durante los primeros días, hacer algunos estiramientos, ducharse y marcharse.

si los aman Actividades grupales, inscríbete en lecciones regularesdonde las personas son casi siempre iguales puede aliviar los sentimientos de ser juzgado.

hasta ahora Aprende sobre los movimientos y haz preguntas a los entrenadores.Pide ayuda siempre que la necesites, sin miedo a la inexperiencia. Sin embargo, recibir apoyo es definitivamente mejor que intentarlo solo sin éxito. al final, También es importante celebrar cada victoria., incluso el más pequeño, para vencer todo miedo y vacilación. Cada nueva victoria en la superación de pequeños límites dará más y más placer, hasta que desaparezcan los miedos, al menos los más grandes.

