Fedez está enfermo, historia de problemas de salud en Instagram- Corriere.it

En Instagram, Fedez habló de «tener un problema de salud que involucra una vía importante». Hace tres años le diagnosticaron desmielinizante

«Tengo un problema de salud que involucra una vía importante». camisa azul y ojos rojosEl sonido que se rompe cuando las lágrimas son demasiado fuertes para volver a caer. Fedez opta por la televisión predeterminada habitual en Instagram, pero esta vez sin juegos con niños, fotos enriquecedoras con su esposa, intimidad compartida y filtros de aplicaciones que hacen que todo se vea perfecto. Esta vez es el lado B de la vida, no el lado lindo. El rapero no dice qué es la enfermedad., pero los primeros pensamientos oscuros son los que vienen inmediatamente a la mente de todos. Muro desnudo, corazón en ebullición. "Estoy haciendo este video de exorcismo con la esperanza de que también me sea útil. Desafortunadamente, se descubrió que tenía un problema de salud, pero afortunadamente encontré un buen momento, que incluye un camino importante, uno que también siento que puedo revelar. Pero no ahora, no en este momento cuando necesito aguantar Mi familia, a mis hijos. Tengo ganas de contarlo en el futuro porque cuando descubrí lo que descubrí, leer las historias de otras personas me dio alivio". Compartir para poner una piedra también en los hombros de otras personas, estos Más de 13 millones de seguidores – Una ciudad cuatro veces el tamaño de Roma – que todos los días entra en escena en las redes sociales para ver lo que está haciendo Fides.

su flujo:: “Si esta historia mía puede brindarle consuelo incluso a alguien que quizás no tenga la suerte de estar rodeado de tantas emociones como me sucede a mí con mi linda familia, me hace creer que este arco en mi vida tiene las facilidades especiales y Puedo darle sentido, algo que obviamente no se puede dar a veces«.

Instagram siempre ha sido la forma de revelarte a todos, Vergnese es una marca pero también una familia diferente al resto con todos esos ojos en ellos (debe agregar más de 26 millones de seguidores de Fedez a Chiara Ferragni): “Me di cuenta que en los últimos años era como si tuviera este tipo de método de comunicación álbum de recortes compartido. Solo ahora me doy cuenta de la importancia de poder captar la sonrisa desde el otro lado del teléfono para alguien que puede haber estado enfrentando un momento difícil”. Sin sonrisas ahora: «Sentí que estaba tirando una mierda, No estoy lo suficientemente claro ahora para ir más lejos. Estoy listo para enfrentar esta nueva aventura que me ha dado la vida. Espero poder brindarles actualizaciones positivas pronto”.

Esta no es la primera vez que Fedez habla sobre sus problemas de salud. Hace tres años se supo que lo habían encontrado». desmielinización Lo que en algunos casos puede llevar al desarrollo de esclerosis múltiple. «Tengo que estar controlado porque es un síndrome comprobado radiológicamente -explicó-. La desmielinización es lo que pasa cuando tienes esclerosis múltiple. Esto, por supuesto, puede convertirse en esclerosis». Empiezo un camino para mejorar y elegir mis batallas. A partir de hoy, si me pasa esto -que quiere decir que dependiendo de donde ilumines estas cicatrices, puedes perder el habla o usar la pierna, por así decirlo- yo O sea, si me pasa algo así ¿Por qué luchaste hoy? Me di cuenta que estaba detrás de un montón de tonterías.A mucha gente que probablemente no se lo merece».