En directo EN DIRECTO Roma-Vitesse 0-0: Vina intenta desde la distancia – Forzaroma.info – Últimas noticias As Roma Calcio – Entrevistas, fotos y vídeo

Antes del partido – Los Roma Se puede contar con dos resultados útiles para separar el boleto de los cuartos de final Liga de la Conferencia. Victoria 1-0 en el partido de ida Sergio Oliveira, inelegible en el partido de vuelta, permite a los giallorossi afrontar el partido ciertamente con más tranquilidad. En Holanda el partido fue muy complicado y peleado también por el mal estado de la cancha, pero todo apunta a un regreso más fácil para los hombres. Mourinho quien, sin embargo, no debe cometer el error de bajar demasiado la guardia porque esta temporada ha sido sancionado varias veces por ello, Bodo En la primera clase. Sin embargo, Special One no hará un gran giro, con un derby en el horizonte, pero establecerá la formación inicial lo más apretada posible. La mayor duda sobre la existencia o no existencia de Nicolás Zaniolo. En su lugar pueden figurar en once propietarios Félix Avena Jian El chico que después de un gran comienzo, especialmente contra Génova En Marassi, perdió su lugar en la jerarquía del equipo.