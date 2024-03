Fedez compra Ferrari Roma: “Es el primero” Empresario de Padua: “Lo tengo desde enero”

“Querido Fedez, tal vez para ti ferrari roma No es el primero, quizás sea el segundo…” Federico Doto de Padua, hombre de negocios en una sucursal Restauraciones Y la bloguera gastronómica responde. cantante Milano, que hace dos días publicó una historia en Instagram para lucir su nuevo Ferrari Roma, es uno de ellos. Reformular En clave moderna, el coche de carreras Cavallino lanzado en 1954. Mientras Fedez escribe en las redes sociales que su coche, que prestó a su padre para la prueba clásica inaugural, es “el primero en Italia”, Federico Dotto también relanza en las redes sociales esto con Selvagia Lucarelli , muestra su Ferrari Roma, que fue comprado en 2023 y entregado el pasado mes de enero. «No sé cómo Fedez puede anunciar que es el primero – explica por teléfono – probablemente Tampoco fue mi primera «Para llegar a Italia, sólo los comerciantes tienen esta información y, en cualquier caso, Fedez no causa mucha impresión al alardear de estas cosas.»

Emprendedora y bloguera gastronómica.

Federico Doto, nacido en 1984, tiene una empresa de restauración y renovación en Santa Giustina in Colle, pero es conocido en el mundo de las redes sociales como com.federidottoSu cuenta tiene 325.000 seguidores y su feed es un caos. Platos estrella y vinos raros. Y preciosa, Hermosos autos Y restaurantes de ensueño. “Pero mi trabajo está en mi empresa. Renovación de unidades residenciales. – explica – Ningún dueño de restaurante me paga, quiero ser libre de decir y escribir lo que quiera. Volviendo a Ferrari Roma, la compra del Dotto estaba prevista hace aproximadamente un año: «Lo pedí en marzo de 2023. No es fácil conseguir un coche similar. Me lo entregaron en menos de 12 meses. Esta vez fui rápido. Soy un fanático de los autos de carreras”. Y ya tuve uno en el pasado. ferrari california».