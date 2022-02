Fastweb está eliminando las fibras de cientos de familias en el centro de Milán. Gatillo: «Buscamos soluciones alternativas»

Recibimos el primer informe en las últimas semanas de uno de nuestros antiguos lectores: a mediados de enero recibió un mensaje grabado de Fastweb en el que se le informaba que en su calle, en el corazón de Milán, Se apagará el dispositivo que proporciona cobertura de fibra óptica a su edificio. Es posible que la misma suerte le haya pasado a otros números de viviendas de la misma zona: la fibra antigua, que lleva años en funcionamiento, será apagada, y Fastweb como única «cura» permitirá el paso libre a otro operador. . Sin embargo, hay un pequeño problema: El único tipo de conexión que ofrecen otros operadores de la zona es ADSL con pares trenzados de cobre que se encuentran en muy mal estado de salud.

Fastweb, en el mensaje grabado enviado, explica las razones para «volver a ADSL»: Imposible hacer una actualización de tecnología. Fastweb se acercó a nosotros y no pudo darnos más explicaciones, pero comprendimos que las fibras desmanteladas siguen siendo las del período de Silvio Scaglia, una de las primeras fibras reales colocadas en Milán que, aunque se basa en tecnologías no relacionadas ultramodernas, todavía en los últimos años, miles de familias en Milán y San Donato han podido navegar a 100 Mbps.

Al principio pensamos que era un problema de una sola vía, pero en las últimas semanas hemos recibido otros reportes: en diferentes zonas de Milán, todas cubiertas por el mismo tipo de fibra (las que instalaba Metroweb en ese momento), llegaban mensajes grabados marcando la fin de servicio a finales de febrero.

Lo último de la semana pasada, Piazza San Nazzaro en Prolo 15: de Se pasa fibra de 100Mbps a ADSL, el antiguo par de cobre. La velocidad estimada a partir de marzo es de unos 8 Mbps, que es una velocidad prehistórica.

La situación paradójica que une todos los reportes que hemos recibido sobre la presencia, por la cantidad de casas aledañas a aquellas en las que se cerrará la fibra Fastweb por la imposibilidad de una actualización tecnológica, Desde conexiones FTTH realizadas por otros operadores. Por ejemplo, la fibra óptica de OpenFiber se llevó a la calle 8 a través de Perugia Private en los últimos meses, y lo mismo ha sucedido en la plaza San Nazaro, donde la calle 1 ha sido cubierta por Fibercop, mientras que las calles 3 y 5 han sido cubiertas en los últimos meses por OpenFiber. .

Los civics donde estaba ubicado el Metroweb fueron «ignorados» porque ya estaban cubiertos por una red de fibra y ahora, con la red de fibra desactivada, Nadie parece querer abordar este tema y el malestar que pronto afectará a todos aquellos que han usado la fibra que Fastweb dejará de producir durante años.. En muchos casos, el único obstáculo físico es la pared: hay edificios donde las fibras OpenFiber y Metroweb están separadas por solo 20 cm de la pared.

Algunos usuarios, de momento, se han organizado con soluciones FWA: la cobertura en Milán en 5G es ciertamente buena, sobre todo en las zonas donde se separará la fibra, y reportan que con un router 5G también se pueden alcanzar velocidades de hasta 500Mbps en descarga y 100 Mbps en carga. El problema es que estos son planes de datos pagos y no alcanzan para una familia que no solo usa fibra en casa para entretenerse sino también para trabajar, Y no todo el mundo tiene un balcón (y los medios económicos) para permitirse una instalación de Starlink.

Fastweb, que en los últimos años ha anunciado repetidamente su tecnología FWA que utiliza 5G (también mmWave) para conectar áreas a las que no llega la fibra, no ha proporcionado a las familias maltratadas una solución de «respaldo» 5G con tráfico de datos ilimitado. Esperando que este lío se resuelva de alguna manera.

Nota oficial de Fastweb

Por la noche llegó la nota oficial del operador: “Con referencia a su artículo, nos gustaría especificar que Fastweb gestiona la migración de tecnología de algunos clientes registrados en una consola destinada a otro uso por parte del propietario. La mayoría de los clientes ya están activados o a punto de activarse en la red de fibra GPON con un rendimiento muy superior al de la red anterior, mientras que para unos 60 clientes la red de fibra GPON no está disponible de forma inmediata. Buscamos soluciones alternativas y al mismo tiempo poner ADSL+ a disposición de los clientes. «