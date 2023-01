Fanelli habla con Valerie sobre «Illuminate»

En «Illuminate», Emanuela Fanelli habla sobre el talento multifacético de Franca Valerie: de actriz a guionista, de directora a autora, Franca revolucionó el mundo del entretenimiento, rompiendo tabúes sobre las comedias femeninas: la cita es el lunes 23 de enero a las 23:15 en Ray 3.

Franca Valerie, seudónimo de Franca Norsa, supo desde muy pequeña que la interpretación sería su camino: ya de niña, imitando a las amigas de su madre y recitando algunas caricaturas, dio a luz a «La Signorina Snoop», quien luego se convertiría en una. de sus personajes simbólicos, tildados sabia e irónicamente El comportamiento de la burguesía milanesa a la que pertenece es el mismo. Debido a los orígenes judíos de su padre, las leyes raciales la obligaron a dejar la escuela a los 18 años, pero pudo matricularse como estudiante privada. Decidida a lograr su objetivo, tras el fracaso de la Academia Nacional de Arte Dramático de Roma, y ​​dándose cuenta de su talento, continuó actuando y haciendo cabaret hasta 1949, año en que debutó en París con «Compagnia dei Gobbi». Mientras tanto, Franca ya había creado sus famosas «máscaras»: además de «La Signorina Snoop», también «La Sora Cecione» y «Cesira la Manicura», personajes que, con su descaro y elegancia, revolucionaron la comedia en medio del siglo XX, hasta Entonces cayó estrictamente para los hombres.

El documental dedicado a ella comienza cuando la actriz y narradora Emanuela Vanelli se prepara para pronunciar uno de los famosos monólogos de Franca Valeri, «La esposa feliz». Para ello, Emanuela estudia su obra y repasa su vida, amores y trayectoria, destacando la personalidad erudita y compleja de esta artista que, a través de la ironía, presenta una crítica social mordaz y refinada a las costumbres de la sociedad italiana de la época. Un talento multifacético que la ha visto en el papel de intérprete, autora y directora no solo en comedias, sino también en películas que ha escrito e interpretado, programas de televisión y óperas.

En este viaje, Emanuela Vanelli se mueve entre lugares queridos por Franca Valeri para recorrer las etapas esenciales de su vida: desde el camerino del teatro hasta su villa en el lago Bracciano, donde pasó sus últimos años y donde hoy se encuentra la «Associazione Franca Valeri – Ones Supporter for Abandoned Animals » Fundada para luchar contra los perros callejeros.

Paralelamente a las secuencias de ficción, la historia se ha enriquecido con material de archivo y las contribuciones de muchos testigos ilustres, incluida la hija Stefania Bonfadelli, las actrices Cinzia Leone y Gabriella Franchini, el director del Teatro Parente de Milán Andre Roth-Chamma, el director y presentador de televisión Pino Strabioli , director y director artístico Giorgio Ferrara y su novia Michele Della Valle, para traer de vuelta un retrato íntimo e inédito del imparable artista que hizo historia en la comedia italiana.