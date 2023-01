Hay muchos amantes del chocolate que lo evitan para no engordar. Sin embargo, no saben que el chocolate en la cantidad adecuada, especialmente el chocolate amargo, es muy bueno para la salud. Hay diferentes tipos de chocolate, pero unos son mejores para nuestra salud que otros, de hecho las propiedades beneficiosas las vemos sobre todo en el tipo con mayor porcentaje de cacao que 70%Este es chocolate amargo, que no te gusta mucho porque es muy amargo. Veamos cuáles son los beneficios de este producto.

Comer chocolate amargo es bueno para la salud: he aquí por qué

Tenemos la mayor cantidad de beneficios gracias a los antioxidantes y flavonoides que ayudan al corazón y todo. Sistema respiratorio cardiaco. Estos antioxidantes son importantes porque también ayudan a retrasar el envejecimiento de las células. El chocolate también contiene teobromina y triptófano. El primero tiene efectos beneficiosos sobre la vasodilatación y ayuda a disminuir la presión arterial. El segundo es un antidepresivo. si Se convierte en serotonina y mejora el estado de ánimo. Luego están las grandes concentraciones de La cafeína, que tiene propiedades estimulantes, también ayuda a concentrarse. Por último, están los polifenoles que ayudan a fortalecer la piel defensa inmune.

Sin embargo, estas propiedades son mayores en el chocolate negro, por lo que hay que preferirlo a otros. Podemos encontrar diferentes porcentajes de cacao, es decir, 60%, 70%, 85%, 99% y 100% puro, en base a los cuales el sabor también cambia, volviéndose cada vez más amargo a medida que aumenta. Por lo tanto, se recomienda tomar más amargo, pero en cualquier caso, puede comenzar con un 60% y luego aumentar gradualmente la proporción cada vez más.

Pero tenga cuidado de no abusar de él, ya que sigue siendo un alimento alto en grasas y puede conducir al aumento de peso. De hecho, se recomienda un máximo de 30 gramos para el consumo ocasional y 10 gramos para el consumo diario.