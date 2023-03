Facturas, y finalmente el chapuzón: los italianos celebran

Recientemente, hemos visto un aumento descontrolado y casi no crítico en el costo de nuestras facturas mensuales de energía.

Pero vayamos primero por orden: para empezar, todo empezó hace exactamente un año, tras el estallido de la guerra en Ucrania, que trajo consigo consecuencias no solo a nivel de todo el panorama europeo.

En primer lugar, es evidente que el costo de la energía ha aumentado, tanto en términos de metano como de electricidad. Es este aumento en particular el que prácticamente ha obligado a las principales empresas de suministro de energía (como Enel Energia, por citar algunas) a aumentar el costo de sus facturas mensuales de energía, causando poca inquietud a nivel de la gran mayoría de las empresas. ciudadanos europeos.

Por fin pueden llegar buenas noticias en este sentido, con una verdadera reforma del proyecto de ley, como ellos definen: conozcamos juntos en detalle de qué se trata.

ANFN, acrónimo de Associazione Nazionale Famiglie Numrose (Asociación Nacional de Familias Numerosas), ha tomado la palabra en este sentido y habría presentado una propuesta muy interesante para atender a las familias más necesitadas, con la introducción de un «cociente familiar potencial “, que podrá aplicarse de acuerdo con la tarifa de electricidad y metano, en concordancia con lo que se conoce como equidad horizontal.

Estas exenciones fiscales, en base a lo anunciado por la asociación y las palabras de Claudia Caltabianco, comenzarán desde el primero de abril próximo, hasta finales del segundo trimestre del año, solo para ayudar a las familias que no pueden pagar facturas tan altas. .

metas futuras

Hay dos objetivos en concreto que la Asociación Nacional de Familias Numerosas está tratando de perseguir en estos tiempos: El primero y principal, la eliminación de los tramos de consumo, que han resultado muy penosos desde el punto de vista económico para todas las familias numerosas.

Además, el segundo objeto es reconocer la participación per cápita de cada individuo perteneciente a ese núcleo particular, ya que esto recompensaría (al hacerlo) su tacañería y conducta virtuosa en el uso de la electricidad, con el mismo consumo. en comparación con las familias de dos o más personas. De hecho, recordamos que conductas de este tipo aún no son premiadas y reconocidas.

Por lo que solo queda esperar a cómo evolucionará la situación tarifaria de facturación, con especial foco en las familias numerosas, y confiar en futuras actualizaciones a lo largo de las próximas semanas o meses.