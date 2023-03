Cantalamessa: Seguir el espíritu no es quedarse, sino abrirse a lo nuevo

El Cardenal pronunció el primer sermón de Cuaresma de la Curia Romana en el Aula Pablo VI: cuando se hace en el Espíritu Santo, “el compromiso no es una concesión o un descuento a la verdad, sino una limosna y una obediencia a las posiciones”.

La historia y la vida de la Iglesia no se detuvo en el Concilio Vaticano II: «Ay de eso» lo que se intentó hacer con el Concilio de Trento, es decir, «la meta y una meta inquebrantable». Así lo dijo el cardenal Raniero Cantalamessa durante la primera predicación de Cuaresma sobre el tema «Ipsa novitas innovadoras: renovación de lo nuevo», que tuvo lugar esta mañana, viernes 3 de marzo, en el Aula Pablo VI.

Si la vida de la Iglesia se detiene, dijo el predicador de la familia papal, «sucederá como un río que llega a una barrera: inevitablemente se convertirá en un lodazal o lodazal». En este sentido, el cardenal capuchino recordó el pensamiento de Orígenes quien, en el siglo III, señaló que no bastaba con “renovar una sola vez. Necesitamos renovar la misma modernidad». San Ireneo, el nuevo Doctor de la Iglesia, siguió la misma línea, escribiendo: La verdad revelada es como “un licor precioso en un vaso precioso. Por la acción del Espíritu Santo, se renueva continuamente y hace renovar el vaso que lo contiene». El «vaso» que contiene la verdad revelada, explicó el cardenal, es «la Tradición viva de la Iglesia». es la definición más correcta de Tradición.” De hecho, el Espíritu es “inherentemente nuevo”.

Después de todo, incluso la sociedad «no se detuvo en la época del Vaticano II, sino que experimentó una aceleración espantosa». Los cambios que una vez tuvieron lugar «ocurrieron en un siglo o dos, ahora tienen lugar en una década». Esta necesidad de renovación continua «no es más que la necesidad de una conversión continua, que se extiende por parte del creyente individual a toda la Iglesia en sus componentes humanos e históricos». Reformas de la Iglesia Eclesiástica.

El problema real, entonces, no es nada nuevo. Más bien está en la forma de afrontarlo». De hecho, toda novedad y todo cambio se encuentran «en una encrucijada. Puede tomar dos caminos opuestos: o el camino del mundo o el camino de Dios: o el camino de la muerte o el camino de la vida. Ahora bien, existe un “camino infalible para recorrer cada vez el camino de la vida y la luz: el Espíritu Santo”.

El Cardenal destacó cómo la intención de las Meditaciones de Cuaresma es precisamente favorecer la colocación del Espíritu Santo en el centro de toda la vida de la Iglesia y, en particular, en este momento, en el corazón de los trabajos del Sínodo. Específicamente, el objetivo de este primer sermón es recoger la lección que viene de la iglesia naciente. De hecho, los Hechos de los Apóstoles muestran una comunidad “conducida paso a paso por el Espíritu. Su guía no solo se practica en las grandes decisiones, sino también en los asuntos pequeños”.

Por supuesto, el camino de la iglesia naciente no es recto ni suave. «La primera gran crisis -recuerda Cantalamessa- es la de la admisión de naciones». y la decisión de los apóstoles en Jerusalén de acoger a los gentiles en la comunidad «se resolvió con estas extraordinarias palabras iniciales: ‘Pareció bien al Espíritu Santo ya nosotros’ (Hch 15,28)».

No se trata de hacer «arqueología eclesiástica, sino de volver a arrojar siempre luz sobre el paradigma de cada elección eclesiástica». No es difícil, en efecto, «ver la similitud entre la apertura hecha entonces a los gentiles, y la apertura impuesta hoy a los laicos, especialmente a las mujeres, ya otras clases de personas».

En este sentido, el ejemplo de la Iglesia Apostólica «nos ilumina no sólo sobre principios inspirados, es decir, en la doctrina, sino también sobre la práctica eclesiástica», porque «nos dice que no todo se resuelve con decisiones sinodales, o por decreto»; Existe la necesidad de “traducir en la práctica estas decisiones, la llamada “recepción” de los dogmas”. Y para ello necesitamos «tiempo, paciencia, diálogo, tolerancia. Incluso a veces compromiso»: además, cuando se hace en el Espíritu Santo, «el compromiso no es una concesión o un descuento de la verdad, sino el amor y la obediencia a las situaciones».

En todos los acontecimientos mencionados por el cardenal, Pedro aparece «claramente como el mediador entre Santiago y Pablo, es decir, entre la preocupación por la continuidad y la preocupación por la novedad». En esta mediación, “estamos presenciando un incidente que nos puede ayudar aún hoy”. Sucede que Pablo «en Antioquía reprende a Pedro por hipocresía porque evitaba sentarse a la mesa con paganos convertidos». Según el predicador, los «conservadores» de la época culpaban a Pedro de «ir demasiado lejos, yendo al pagano Cornelio»; Pero Pablo «lo reprende por no haber ido lo suficientemente lejos».

Sin embargo, Pedro no tenía ningún «pecado de hipocresía» en absoluto. La evidencia es que en otra ocasión, “Pablo haría él mismo exactamente lo que hizo Pedro en Antioquía”: en Listra su compañero Timoteo fue circuncidado “porque —como está escrito— de los judíos que había en aquellas regiones (Hch 16:3) , es decir, para no ofender a nadie». Y escribió a los corintios que “se hizo judío con los judíos para beneficio de los judíos” (1 Cor. 9:20).

El papel mediador desempeñado por Pedro entre las «tendencias opuestas de Santiago y Pablo» continúa hoy «en sus sucesores». Ciertamente no -y eso es «útil para la Iglesia»- «de manera uniforme en todos ellos, sino según el don de cada uno que el Espíritu Santo -y presumiblemente los cardenales bajo él- consideraron más necesario en un momento particular en la historia de la Iglesia».

Ante los acontecimientos y «las realidades políticas, sociales y eclesiásticas, nosotros -confesó el predicador- estamos empujados a tomar una posición inmediata y satanizar al otro lado, a desear la victoria de nuestra elección sobre la elección de nuestros oponentes». Señaló que si estalla una guerra, «todos oran a Dios mismo para que dé la victoria a sus ejércitos y destruya los ejércitos del enemigo». no “que prohíba preferencias en lo político, social, teológico, etc., o que sea posible no tenerlas”; Sin embargo, uno nunca debe «pedir a Dios que se ponga de nuestro lado contra el adversario». ni «debemos preguntar quién nos gobierna».

Cantalamessa recuerda que este año celebramos el cuarto centenario de la muerte de san Francisco de Sales, quien vivió en una época también marcada por amargas controversias. En este sentido, todos debemos convertirnos en salesianos: “comprometidos y tolerantes, menos firmes en nuestras certezas personales”, dándonos cuenta de cuántas veces “tuvimos que admitir dentro de nosotros mismos que estábamos equivocados sobre una persona o situación, y cuántas veces también tuvimos que adaptarse.” con posiciones.