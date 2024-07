Facturas de gas y electricidad, según muestra la lista oficial: desconecte estos electrodomésticos | Ellos son los que destruyen tus billetes.

Algunos expertos han elaborado un ranking con los electrodomésticos que más consumen: Cómo – de verdad – ahorrar en tu factura.

Con la salida oficial del mercado protegido, millones de italianos buscan formas de ahorrar para no afrontar sorpresas desagradables en sus facturas en los próximos meses. Está claro que en un contexto en el que el mercado se hace más grande, no faltan las incertidumbres. En este sentido, además de encontrar ofertas adecuadas también Controla tu consumo Resulta que fue una decisión inteligente.

Este es exactamente el caso de la temporada de verano, cuando los días se hacen más largos, la luz y la calefacción se utilizan menos y, a menudo, se necesitan ventiladores y aire acondicionado para compensar. Esto último en particular requiere un gasto importante, que es mejor limitar cuando sea posible. Sin embargo, la verdad es que ni siquiera es el aire acondicionado el problema: De hecho, algunos expertos han elaborado una lista de los electrodomésticos que suponen un mayor consumo, Incluso ahorrando costes horarios.

Lista de dispositivos con mayor consumo

Aunque se encuentra en el sótano en este momento, no podemos empezar esta lista sin mencionarlo. Calentador eléctrico. Puede parecer insignificante, pero consume 2 kWh de media; Lo que se traduce en un coste de 90 céntimos la hora. Si esto ya parece obvio en sí mismo, no debemos olvidar algo aún más pasado por alto. Hervidor eléctrico. Hoy en día están muy extendidos en las cocinas modernas, pero en términos energéticos no es diferente: el consumo medio es de unos 1,6 kilovatios por hora, lo que equivale a unos 73 céntimos de euro la hora.

Pero esto no termina aquí. Otros electrodomésticos muy utilizados como el horno. Microondas y estufa Son incluso más caros que los dos electrodomésticos mencionados, ya que son imprescindibles para la cocina diaria. En tercer lugar encontramos Secador de pelo, También se utiliza mucho y cuesta 72 centavos la hora. Teniendo en cuenta su uso frecuente, podemos acabar gastándonos hasta 5,50€ sólo por secarnos el pelo.

Otros dispositivos que suponen un consumo importante son freidora, Que se ha vuelto muy popular en los últimos años por su saludable fritura. Relajador de cabello. No debemos olvidar secadora Y Hierro: Utilizado para ropa recién lavada, también tiene un impacto significativo en el consumo.

Algunos consejos para ahorrar

Ahorrar en tu factura puede marcar una diferencia real, pero además de apagar algunos electrodomésticos, es una buena idea limitar el uso de aquellos de los que no puedes prescindir. De media, si tienes un contrato de varias horas, Los horarios nocturnos y festivos son aquellos en los que se aplica una tarifa más económica en la factura. Finalmente, aunque hoy en día se vuelve obvio, cuando compras un dispositivo nuevo, siempre es una buena idea mirar qué hardware tiene. Clase de eficiencia energética más alta.