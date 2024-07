El adiós de Tori Spelling a su amiga Shannen Doherty: “Seguiré siendo una rebelde para ti”.

“Que se jodan” es lo que diría Shan si le dijera que sentí el estrés de tener que recapitular una relación de 36 años a través de las redes sociales y el dolor que siento por un incendio cuya llama se apagó demasiado pronto. Así comienza el recuerdo de la actriz Tori Spelling en memoria de su colega y amiga Shannen Doherty, a quien conoció mientras filmaba la película Beverly Hills 90210, y quien falleció tras una larga lucha contra el cáncer. “Tenía 15 años cuando Shan y yo nos conocimos. Yo era la hija del presidente sin voz y ella era la estrella con la gran voz. Me tomó bajo su protección. Me convenciste de que tenía voz y que era digna de ella. Instantáneamente nos convertimos en mejores amigos. Hemos sido protectores mutuos, verdaderos confidentes, apoyo en el manejo de malas relaciones, a veces compañeros de cuarto, compañeros de viaje y mucho más. Él siempre me defendió. Él siempre me apoyó. Él siempre creyó en mí cuando yo no creía o no podía creer en mí mismo. «Éramos jóvenes.»

Finalmente se volvieron a encontrar más tarde, a lo largo de los años: “Permitimos que muchas influencias externas e internas afectaran nuestra amistad. En un mundo donde a menudo somos incapaces de recuperar las amistades de la infancia que han formado a muchos de nosotros como adultos, se nos presentó esta oportunidad. Estoy agradecido con Shannen y por haber retrocedido en el tiempo y convertirnos en «amigos adultos». Recordemos por qué nos amamos en primer lugar. Volvamos a reírnos como antes. Nunca nadie había conseguido hacerme reír así. Una carcajada.» Y finalmente: «Ella era una rebelde en una época en la que la mayoría de las mujeres no se sentían cómodas siendo fuertes. Él nunca lo intentó, él simplemente era eso. Le dio fuerza a la sensualidad, a la fuerza, a las maldiciones, a la compasión. , todo aderezado con humor perverso! Y ella tenía sentido del humor. El sarcasmo es uno de mis favoritos y nadie hizo un pastel como Shan Shan… ¡Llevaré la antorcha hacia adelante y siempre te amaré con todo mi corazón! .

